Allarme gastroenterologi | carenza specialisti sta diventando emergenza

Allarme dei gastroenterologi : “La carenza di specialisti sta diventando un’emergenza” : Mancano specialisti in gastroenterologia, un Allarme che deve giungere al più presto alle orecchie delle istituzioni affinché possano essere messe in campo soluzioni per non privare i cittadini di queste figure professionali fondamentali. È questo l’argomento della tavola rotonda istituzionale ‘carenza di specialisti: criticità e proposte‘, durante il congresso nazionale delle malattie digestive, che quest’anno si è svolto all’Ergife ...