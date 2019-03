Allarme dei gastroenterologi | “La carenza di specialisti sta diventando un’emergenza”

'Carceri - il sovraffollamento non è una fake news'. L Allarme del Garante dei detenuti : Nel carcere di Monza, il teatro, la palestra, parte della caserma sono inagibili. Ovunque infiltrazioni d'acqua. Il sovraffollamento dietro le sbarre raggiunge il 203%. Quasi in ogni cella è stata ...

"Carceri - il sovraffollamento non è una fake news". L'Allarme del Garante dei detenuti : Oltre sessantamila dietro le sbarre su 47mila posti effettivamente disponibili. La causa: la crisi delle misure alternative. Preoccupante il numero dei suicidi: 64, tra cui un diciottenne, contro i 50 dell'anno precedente

L'Allarme dei medici : "Morti 1500 braccianti migranti in Italia negli ultimi 6 anni" | 8 ore di lavoro : 12 euro : Queste persone, denunciano in un articolo pubblicato sul British Medical Journal, "vivono in baraccopoli senza acqua, senza servizi igienici senza accesso ai servizi sanitari di base"

Allarme tatuaggi : il Ministero della Salute ha ritirato e vietato dei pigmenti cancerogeni : Nove pigmenti per tatuaggi dovranno essere ritirati dal mercato perché contengono sostanze cancerogene e che possono causare allergie. E’ quanto deciso dal Ministero della Salute, che ha pubblicato i provvedimenti sul proprio sito web. Gli inchiostri sono tutti prodotti in Usa e si chiamano Dubai Gold, Sailor Jerry Red, Black Mamba, Green Beret, Hot Pink, Banana Cream, Lining Green, Lining Red Light e Blue Iris. “Gli articoli – ...

Allarme sulle strade - un terzo dei veicoli è senza assicurazione : Oltre il trenta per cento delle auto immatricolate in città viaggia senza assicurazione. Per la precisione, il 32,7% non risulta in regola, o meglio non risultava fino a un anno e mezzo fa, la situazione nel frattempo potrebbe anche essere peggiorata. Il Comune ha pubblicato sul portale internet Open Data tutti i dati relativi alla mobilità in città: dalle patenti di guida (aggiornate al 26 maggio 2017) ai motori in circolazione (al 31 ottobre ...

Bolzano - ladri in casa - bloccati due stranieri grazie all'Allarme dei vicini : Bolzano. ladri acciuffati dopo un furto in casa in pieno giorno. E' successo ieri pomeriggio in via Palermo. I due stranieri, dopo aver raggiunto il balcone, avevano sfondato una finestra e si erano ...

Negativa la curva dei rendimenti dei titoli Usa - Allarme recessione : E la curva fra i titoli a tre mesi e i titoli a 10 anni e' ritenuta un indicatore che segnala che l'economia e' a un paio di anni da una recessione.

Allarme per la fuga dei medici : in 6 anni via 16.700 specialisti : In Piemonte e in Lombardia ci saranno 2mila unità in meno da qui al 2025. Anestesisti, rianimatori, chirurghi, cardiologi e pediatri sono i profili più carenti. Per riempire i buchi in organico la Regione Molise ha scelto di attingere non alle fila dei giovani medici specializzandi, ma tra chi il lavoro lo ha già lasciato....

Caso Diciotti - il capo di gabinetto di Salvini smentisce il tribunale dei ministri : "Allarme generale su possibilità di radicalizzati sulle navi" : C'era un "allarme generalizzato" sulla possibile infiltrazione di soggetti radicalizzati in Italia attraverso i barconi: nel Caso della nave Diciotti non c'era un "allarme specifico", ma "il modello di comportamento" del Viminale teneva conto del pericolo: "c'è il tema di proteggere le frontiere".È quanto detto ai magistrati di Catania - si legge sul verbale secretato risalente allo scorso 12 novembre - dal prefetto Matteo ...

UE - Coldiretti : Allarme della Corte dei conti sull’import di 3 - 4 miliardi di kg di biologico : “Occorre dare al più presto seguito alla raccomandazione della Corte dei conti europea che invita a rafforzare i controlli sui prodotti biologici importati che nel 2018 hanno raggiunto il quantitativo record di 3,4 miliardi di chili, 415 milioni dei quali arrivano dalla Cina che è il principale fornitore“: è quanto afferma la Coldiretti nel commentare la relazione speciale della Corte dei conti Ue su “Il sistema di controllo per i ...

Quota 100 - fuga dei chirurghi. "Allarme per gli ospedali" : I chirurghi in Italia sono ormai "come in panda: una specie in via di estinzione". È la previsione a breve termine del professore Pierluigi Marini, professore di chirurgia mini-invasiva alla Sapienza di Roma, direttore dell'Uoc di chirurgia al San Camillo e presidente dell'Acoi, associazione dei chirurghi ospedalieri, secondo cui "tra pensione e Quota 100" è in atto una fuga che mette a rischio l'operatività degli ...

Allarme siccità al Nord - il consiglio dei geologi : Il 22 marzo si celebra la Giornata mondiale dell'acqua, un bene prezioso che scarseggia soprattutto nel settentrione. I consigli dei geologi

Allarme tra gli automobilisti : "Attenti alla truffa dello specchietto". La nuova tecnica dei ladri : allarme per la truffa dello specchietto. Funziona così: simulano un incidente e ti costringono a sganciare cento euro. Per questo il Regno Unito, per la precisione il Foreign office del ministero degli Esteri, invita i suoi cittadini che si preparano ad atterrare a Roma a stare attenti ai finti tamp

Vaccini - l'Allarme dei presidi : «In nidi e asili situazioni critiche» : Scaduto ieri il termine ultimo per mettersi in regola con gli obblighi vaccinali: da oggi le autocertificazioni, che le famiglie avevano consegnato all'inizio dell'anno, non hanno più valore. Chi non ...