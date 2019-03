Allarme bomba a Genova | evacuato edificio nel centro della città

Genova - rientra l’Allarme bomba : Una telefonata anonima, poco prima delle 9, ha fatto scattare l’intervento. Le due strade nel centro del capoluogo erano state subito transennate

Genova - Allarme bomba in via Cesarea Zona transennata. Evacuato il civico 12 : Una telefonata anonima, poco prima delle 9, ha fatto scattare l’intervento. Traffico bloccato tra via Cesarea e via Malta

Milano - Allarme bomba in centro. Traffico in tilt per un pacco sospetto vicino al Duomo : artificieri in azione : Minuti di concitazione questa mattina all’angolo tra piazza Duomo e via Torino, a Milano, per un allarme bomba che poi si è rivelato falso. Attorno alle 8.20 è stato segnalato un pacco sospetto in uno dei cestini della spazzatura all’incrocio. Immediatamente è scattato il protocollo per allarmi di questo tipo. I carabinieri hanno interrotto la circolazione e sono stati inviati artificieri e nucleo cinofili. Circa mezz’ora dopo si è ...

Genova - Allarme bomba a palazzo di giustizia. Uffici evacuati | : I carabinieri stanno facebdo sgomberare giudici e personale delle cancellerie. Una telefonata anonima è arrivata al 112

Falso Allarme bomba - denunciato mitomane : Milano - Un Falso allarme bomba si è verificato questa mattina nel Duomo di Milano, e dopo una serie di verifiche si è capito che si trattava per fortuna di una segnalazione inconsistente. Sul posto si sono recati diversi reparti delle forze dell'ordine ma non è stata necessaria nessuna misura straordinaria. Un anonimo dalla voce senza inflessioni ha chiamato la questura di Milano segnalando la presenza di ...

Bruxelles - rientrato l'Allarme bomba - nessun ordigno : E' stato un falso allarme quello scattato stamane a Bruxelles, nel cuore del quartiere europeo, dopo che una telefonata anonima aveva annunciato l'esplosione di una bomba in un palazzo che ospita una ...