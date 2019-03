Al Re di Giordania la lampada della pace dei frati di Assisi | Proteggiamo

huffingtonpost

(Di venerdì 29 marzo 2019) Re Abdullah diha ricevuto daidila. Il riconoscimento gli è stato attribuito per l'importante ruolo svolto dal suo Paese nell'accoglienza dei delle persone scappate dalla guerra in Siria. Nella città di San Francesco erano presenti anche il premier Conte e Angela Merkel, che ha ricevuto il riconoscimento deidilo scorso anno. Il re e la cancelliera sono stati intervistati dal direttore di HuffPost, Lucia Annunziata, e dal direttore del CorriereSera, Luciano Fontana.Durante la cerimonia Re Abdullah non ha parlato solo. In un momento in cui la tensione in Medio Oriente torna ad essere molto alta, ha posto l'accento sulla crisi israelo-palestinese. Il sovrano ha sottolineato l'importanza di proteggere Gerusalemme. E, prima di ogni altra cosa, di trovare una "soluzione definitiva" alla ...

