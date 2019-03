Al medioevo del Congresso di Verona rispondiamo con i dialoghi d' amore

Castrazione chimica - Trenta : “Da donna mi sento offesa. Congresso delle Famiglie? Roba da medioevo” : “Da donna le dico che mi sento offesa, perché è una presa in giro verso tutte le donne, si sta cavalcando il terrore che ogni donna nella sua vita sente, a suo modo. E mi sorprende che il ministro Bongiorno l’abbia sostenuta”. Elisabetta Trenta, il ministro della Difesa, in un’intervista al Corriere commenta la proposta della Lega di introdurre la Castrazione chimica in alcuni casi di violenza contro le donne. E come la ...

Congresso delle famiglie : cortei - flash-mob e appelli contro il convegno di Verona. “No a un nuovo medioevo” : Decine di associazioni che chiedono alla provincia di Verona e alla Regione Veneto di togliere il patrocinio, dopo che Palazzo Chigi lo ha già fatto nei giorni scorsi. Altre che saranno a Verona alla contromanifestazione laica di sabato e che già domani faranno un flash mob “contro il nuovo Medioevo“. Tutte iniziative per rispondere al Congresso mondiale delle famiglie, dedicato alla “famiglia tradizionale” e cattolica, ...

Paola Turci all'attacco di Salvini e del governo : "C'è clima da medioevo" : "Non mi piace il clima da Medioevo in cui si fanno distinzioni in base al colore della pelle, e in cui - in nome della "difesa della famiglia" con un prossimo congresso a Verona, su cui perfino la Chiesa ha espresso le sue perplessità - si rimette in discussione la legittimità delle unioni civili", Paola Turci esprime così il suo giudizio sul governo Lega-Movimento 5 Stelle, intervistata da Antonello Piroso per La Verità.La cantante nel corso ...

"Non è più il medioevo quando il mondo finiva ai confini del castello" : Non possiamo permetterci di tornare al Medioevo quando il nostro mondo finiva con i confini del castello'.

Congresso famiglie a Verona - boicottati sui social alberghi partner dell evento. Di Maio 'Lega festeggia il medioevo - noi no' : Cronaca La destra raduna antiabortisti e antigay, a Verona il meeting della famiglia sovranista dal nostro inviato GIAMPAOLO VISETTI Nel frattempo anche l'Università di Verona esce allo scoperto e ...

Congresso delle famiglie - Di Maio : “Nessuno dei nostri a Verona. La Lega festeggia il medioevo” : “Al Congresso di Verona non ci andrà nessuno del Movimento cinque stelle. E’ un Congresso lontano anni luce dal Movimento, ci vede divisi dalla Lega. Non andiamo a festeggiare il Medioevo a Verona come purtroppo fa una parte di questo governo”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Pomeriggio 5. L'articolo Congresso delle famiglie, Di Maio: “Nessuno dei nostri a Verona. La Lega festeggia il Medioevo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Questo è il pub più vecchio del mondo - nato addirittura nel medioevo : Questo è il pub più vecchio del mondo, nato addirittura nel Medioevo Se si intende cimentarsi in un viaggio in Irlanda si consiglia di programmare una tappa ad Athlone , cittadina situata sulle sponde del fiume Shannon , a circa 130 ...

Congresso mondiale delle Famiglie - c’è chi dice no : «Così torniamo al medioevo» : Mentre il ministro Salvini conferma la sua presenza al Convegno delle Famiglie a Verona dal 29 al 31 marzo, mentre il Governo si spacca sull’iniziativa tanto voluta dal ministro della Famiglia e della Disabilità Lorenzo Fontana e dal senatore Simone Pillon, mentre Di Maio si allontana ancora una volta dal collega leghista manifestando il suo totale disaccordo all’evento «chi tratta le donne a quel modo considerandole esseri inferiori figuriamoci ...

John Turturro - il suo Nome della rosa : «Le paure del medioevo sono quelle di oggi» : Nel romanzo i libri vengono incendiati per nascondere la verità: oggi idealmente lo vediamo nella politica. Se pensiamo a san Francesco di Assisi, lui è stato certamente uno dei primi hippy della ...

Congresso delle famiglie di Verona - scontro nel governo. Il M5s attacca 'Ritorno al medioevo' : Politica Famiglia, Buffagni, M5s, apre scontro nel governo: "No al World family congress". Palazzo Chigi: "Mai ricevuta richiesta di patrocinio"

Congresso della Famiglia - proteste e tensioni. Di Maio - medioevo non festa : Mancano due settimane al World Congress of Families di Verona, ma gia' il controverso evento fa registrare proteste e tensioni. Stamane, mentre iniziava la conferenza stampa di presentazione, un attivista del Circolo Lgbt "Pink" ha fatto irruzione nella Sala Arazzi del Comune, inveendo contro il sindaco Federico Sboarina e i promotori dell'iniziativa, accusandoli di essere omofobi e di non dare la stessa liberta' di espressione alle famiglie ...

IL NOME DELLA ROSA/ A chi giova ridurre il medioevo a un'accozzaglia di pregiudizi? : Andranno in onda questa sera la terza e la quarta puntata de "Il NOME DELLA ROSA", la fiction Rai ispirata a Eco. Alcune riserve

8 marzo - dal ddl Pillon all’aborto a Desirée e Sana : le minacce ai diritti delle donne che fanno gridare al medioevo : Un governo, ancora una volta, di quasi soli uomini. Un ministro della Famiglia vicino all’estrema destra che, 24 ore dopo l’insediamento, mette tra i suoi obiettivi la tutela della famiglia tradizionale e la lotta all’aborto. Un disegno di legge per l’affido condiviso dei figli, scritto dal promotore del Family Day, che dimentica i diritti dei minori e costringe le vittime di violenza a sedere al tavolo con i propri ...