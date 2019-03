Aeroporto Fiumicino | 30enne morto dopo caduta dal parcheggio | forse faceva parkour

A Fiumicino accolti 54 profughi siriani : emozione all’arrivo in Aeroporto : Roma – “Rilanciamo la proposta dei corridoi umanitari: un progetto europeo di cui l’Italia puo’ essere capofila”: cosi’ Paolo Naso, Presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (Fcei) e’ intervenuto durante la conferenza stampa all’aeroporto di Fiumicino, per accogliere i 54 profughi siriani arrivati attraverso i corridoi umanitari. Queste famiglie sono partite dal Libano, dove ...

Furti all’Aeroporto di Fiumicino : rubano 8mila euro di profumi - 2 arresti : Roma – Proseguono i servizi preventivi e repressivi operati dai militari della Compagnia Aeroporti di Roma all’interno degli scali aeroportuali della capitale e lungo le vie ad essi adiacenti. Nella mattinata di ieri, due passeggeri francesi di origine camerunense sono stati arrestati poiche’ sorpresi dagli operanti nell’atto di trafugare varie confezioni di profumi dagli scaffali espositori di un duty-free shop ubicato ...

Roma - l'Aeroporto di Fiumicino è il migliore d'Europa nel 2018 - Sky TG24 - : Al "Leonardo da Vinci" il riconoscimento dell'associazione internazionale Aci per la qualità del servizio offerto, nel 2018, nella categoria degli scali con oltre 40 milioni di viaggiatori in transito ...

Aeroporti di Roma - Fiumicino è ancora miglior Aeroporto europeo e fra i primi al mondo : L'aeroporto di Fiumicino si conferma ancora una volta il miglior scalo europeo e fra i primi al mondo per qualità offerta ai passeggeri. Lo ha sancito Airport Council International, ACI, , l'...

American Airlines assegna all'Aeroporto di Fiumicino il premio Customer Cup : American Airlines premia Aeroporti di Roma , società del gruppo Atlantia , per la qualità dei servizi offerti presso lo scalo Leonardo da Vinci di Fiumicino . E le assegna un premio, la Customer Cup , ...

Controlli Aeroporto Fiumicino : Carabinieri denunciano uomo : Roma – I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma continuano i Controlli all’interno degli aeroscali romani. Durante il servizio i militari hanno sorpreso all’interno dei terminal dell’aeroporto ‘Leonardo Da Vinci’ un cittadino romeno colpito dall’ordine di allontanamento dal territorio di Fiumicino, disposto dall’autorita’ amministrativa gia’ nel 2018, a seguito di precedenti ...

Fiumicino - all'Aeroporto flash mob di danza a sorpresa per i passeggeri : Quando si dice prendere il volo. I passeggeri dell'aeroporto di Fiumicino stamattina al terminale 3 sono stati coinvolti in uno spettacolo di danza contemporanea a sorpresa, un flash mob con una ...

Scippa borsa a passeggera all’Aeroporto di Fiumicino : arrestato : Roma – La Polizia di Frontiera di Fiumicino ha arrestato un uomo responsabile del furto aggravato di un bagaglio ai danni di una passeggera francese. L’uomo e’ stato notato dai poliziotti mentre si aggirava con fare sospetto tra i passeggeri intenti ad effettuare le procedure di accettazione. Nel frangente, i poliziotti, mimetizzati a distanza tra i passeggeri in partenza sono stati attratti da un personaggio, dal volto ...

L'Aeroporto di Ciampino resta chiuso. Voli dirottati su Fiumicino : Stop a decolli e atterraggi dopo il principio d'incendio di martedì mattina. Ieri odissea per le centinaia di passeggeri evacuati

Incendio all'Aeroporto di Ciampino - partenze chiuse. Voli dirottati a Fiumicino : Il Terminal partenze dell'aeroporto di Ciampino resterà chiuso tutto domani per i Voli di linea. Il motivo sono le mancate autorizzazioni di ENAC e ASL dopo l' Incendio che questa mattina ha coinvolto ...

Incendio all'Aeroporto di Ciampino - domani partenze chiuse. Voli dirottati a Fiumicino : Il Terminal partenze dell'aeroporto di Ciampino resterà chiuso tutto domani per i Voli di linea. Il motivo sono le mancate autorizzazioni di ENAC e ASL dopo l' Incendio che questa mattina ha coinvolto ...

Ciampino - incendio all'Aeroporto : passeggeri evacuati e voli dirottati a Fiumicino : incendio all'aeroporto di Ciampino, il secondo scalo di Roma. A causa di un rogo scoppiato all'interno dello scalo, intorno alle 8 del mattino, i passeggeri in partenza...