Addio al duo degli Her’s | Stephen Fitzpatrick e Audun Laading muoiono in un incidente

(Di venerdì 29 marzo 2019) Unstradale ha spezzato la vita di, componenti del duo inglese Her’s, e del loro tour manager Trevor Engelbrektson. La notizia arriva dal profilo Facebook della loro etichetta, la Heist or Hit. La band di Liverpool stava viaggiando verso Santa Ana, in California, per una delle date del loro tour americano.Il messaggio d’della loro etichetta La tragedia è avvenuta nelle prime ore del 27 marzo: “Abbiamo il cuore a pezzi” fa sapere la label, che specifica come da poco i due avessero pubblicato l’album di debutto Invitation to Her’s e stessero portando avanti il loro secondo tour in Nord America con 19 date sold out. “La loro energia, la loro vitalità e il loro talento hanno definito la nostra etichetta. Come persone erano gentili e divertenti … Dire che erano vicini vorrebbe dire ...

