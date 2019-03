Accordo quadro | Verdi svizzeri dicono sì ma

PS : sì all'Accordo quadro - ma servono chiarimenti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Accordo quadro : i Verdi liberali dicono un sì "convinto"

Unione sindacale Grigione contraria ad Accordo quadro con UE

Accordo quadro : il governo trovi soluzioni creative - commissione

Accordo quadro : Associazione inquilini esige rassicurazioni

L'Accordo quadro divide gli svizzeri all'estero

Conte con la Cina Accordo quadro non vincolante : Il memorandum per la Via della Seta " è un accordo quadro non vincolante, non e' un accordo internazionale e non si mette a repentaglio nessun asset

Appello contro l'Accordo quadro e per un'Europa sociale

Via della Seta - Conte : “Firmiamo il memorandum. Non ci impegniamo a nulla - è Accordo quadro non vincolante” : “Si firma il memorandum” con la Cina. A dichiararlo ufficialmente al termine del vertice a Palazzo Chigi è stato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Dopo giorni di discussioni e tensioni a distanza tra i due soci di governo, è stato ufficializzato il via libera all’intesa sulla Via della Seta. “E’ un accordo quadro non vincolante, non è un accordo internazionale”, ha dichiarato. “Non ci ...

CSt : Accordo quadro UE - "no" a mozione che chiedeva di non firmarlo

Svizzera si allontana dall'UE - Accordo quadro 'è morto' : Ignazio Cassis, a capo del Dipartimento degli Affari Esteri, il presidente della Confederazione Ueli Maurer e Guy Parmelin, ministro dell'Economia, della formazione e della ricerca, hanno partecipato ...

Accordo quadro : partiti ribadiscono posizioni

Swissmem sostiene Accordo quadro - ma necessari chiarimenti

Conte : «Sottoscriveremo Accordo quadro con la Cina». Come funziona la nuova Via della seta : Il punto è che il periodo delle vacche grasse sembra ormai finito, nel Contesto del rallentamento dell'economia cinese. «Se consideriamo l'impatto della guerra commerciale sulla bilancia dei ...