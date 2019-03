Accadde oggi | 29 marzo 1959 | la Roma vince 8-0 contro il Napoli

calcioweb.eu

(Di venerdì 29 marzo 2019) Continua il nostro classico appuntamento con rubrica ‘’, giornata importante per gli appassionati delle statistiche e per i tifosi della, un pò meno per i supporter del. Il 29impresa dei giallorossi, vittoria con il clamoroso risultato di 8-0la, in panchina per i giallorossi Nordhal, per gli azzurri invece Amedeo Amadei. Dopo 6 minuti laera già in vantaggio per 2-0 con le reti di Lojodice e Pestrin. Poi tanti altri gol, in particolar modo la tripletta di Dino Da Costa. Il 6-0 portò la firma di Pestrin mentre la doppietta di Selmosson fissò il punteggio sull’8-0, per laanche 4 pali. Fu la peggiore sconfitta in massima serie per ilScarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android per essere sempre aggiornato in tempo reale sulle notizie della tua squadra Scarica gratis o ...

radioarcade24 : News: (Accadde nel rock, oggi 29 marzo: Toto, Vangelis, Mory Kantè, Enzo Jannacci, Perry Farrell) pubblicata suk si… - radioarcade24 : Accadde nel rock, oggi 29 marzo: Toto, Vangelis, Mory Kantè, Enzo Jannacci, Perry Farrell - RADIO ARCADE 24 -… - animarock80 : Accadde nel rock, oggi 29 marzo: Toto, Vangelis, Mory Kantè, Enzo Jannacci, Perry Farrell -