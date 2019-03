Aborto e famiglia dividono M5S e Lega anche al loro interno

agi

(Di venerdì 29 marzo 2019) Gadget choc e posizioni ultraconservatrici sue legge 194. ‎A Verona prende il via il tredicesimo Congresso delle famiglie ed è subito polemica.Ai partecipanti sono distribuiti libri pro vita e un gadget anti-, in gomma, che raffigura un feto di 10 settimane con la scritta 'L'ferma un cuore che batte', sponsor l'associazione 'Notizie pro vita' ‎guidata dal presidente dell'edizione italiana del Congresso, Toni Brandi.Ma sono soprattutto le posizioni dei relatori a far discutere. In primis, il presidente dell'associazione 'Difendiamo i nostri figli' e organizzatore del Family day, Massimo Gandolfini, che definisce l'“l'uccisione di un bambino in utero", sostiene che "dal 1978 ad oggi sono stati uccisi sei mioni di bambini e salvati solo 200mila".Gandolfini chiede la "piena applicazione della legge 194", non sufficientemente ...

