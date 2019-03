A Roma la tassa sui rifiuti (Ta.Ri) diminuisce solo per le utenze non domestiche : L'Assemblea Capitolina ha approvato con 24 voti a favore e 5 contrari la delibera per la definizione della Ta.Ri., la tassa sui rifiuti, nel 2019 che produrrà un gettito complessivo di oltre 763 milioni di euro, rispetto ai 771 milioni del 2018. ''Per il 2019 ci sarà una invarianza per le utenze domestiche e una diminuzione del 6,1% per quelle non domestiche, ovvero imprese ed esercizi commerciali'', ha spiegato l'assessore capitolino ...