A Roma la tassa sui rifiuti Ta Ri diminuisce solo per le utenze non domestiche

(Di venerdì 29 marzo 2019) L'Assemblea Capitolina ha approvato con 24 voti a favore e 5 contrari la delibera per la definizione della Ta.Ri., lasui, nel 2019 che produrrà un gettito complessivo di oltre 763 milioni di euro, rispetto ai 771 milioni del 2018. ''Per il 2019 ci sarà una invarianza per lee una diminuzione del 6,1% per quelle non, ovvero imprese ed esercizi commerciali'', ha spiegato l'assessore capitolino al Bilancio Gianni Lemmetti illustrando il provvedimento in aula.La riduzione delladeiper lenon, spiegano dal Campidoglio, è stata resa possibile dai proventi della lotta all'evasione tariffaria, che ha permesso il recupero di 16,5 milioni di euro. Sono previsti sconti anche per le famiglie numerose con l'introduzione di correttivi al 'parametro numerosità del nucleo familiare' che avrebbe ...

