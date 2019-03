A Matteo Salvini servono i voti di Silvio Berlusconi | unica via per la maggioranza

Matteo Salvini ad Annalisa Chirico : "Non dirò mai più marcire in galera" : "Vedrò di stare più attento. Obbedisco". Matteo Salvini lo ha promesso alla presidente di Fino a prova contraria, Annalisa Chirico nel corso della cena al ristorante "In Galera" nel carcere di Bollate, che gli ha chiesto di non usare più l’espressione "marcire in galera". La Chirico ha introdotto la

Luigi Di Maio provoca Matteo Salvini : 'Ci vogliono troppi soldi'. Verso il crac? : 'È un obiettivo del governo ma non si può fare con i due miliardi della mini Ires: costa di più. Bisogna dirsi la verità e capire quanto. Poi io sono il primo a voler abbassare le tasse'. Luigi Di ...

Luigi Di Maio provoca Matteo Salvini : "Ci vogliono troppi soldi". Verso il crac? : "È un obiettivo del governo ma non si può fare con i due miliardi della mini Ires: costa di più. Bisogna dirsi la verità e capire quanto. Poi io sono il primo a voler abbassare le tasse". Luigi Di Maio in una intervista a La Repubblica boccia la flat tax e prende le distanze da Matteo Salvini, confe

Sondaggio - a Matteo Salvìnì conviene andare al voto con Silvio Berlusconi : "Mai più con il vecchio centrodestra", continua a ripetere Matteo Salvini. Eppure i sondaggi rilevano che se quell'alleanza si ripresentasse alle elezioni otterrebbe la maggioranza dei voti strappando al Movimento 5 stelle al Sud. Se invece la Lega si presentasse da sola raddoppierebbe i seggi alla

Quanto guadagna Matteo Salvini : stipendio e dichiarazione redditi : Quanto guadagna Matteo Salvini: stipendio e dichiarazione redditi Matteo Salvini: Quanto guadagna, ecco la dichiarazione dei redditi Il tema degli stipendi dei nostri politici ha da sempre tenuto alta l’ attenzione degli italiani, con una parte di essa speranzosa in un effettivo ridimensionamento dei costi della politica. In campagna elettorale, le proposte dei partiti usciti vittoriosi sembravano accomodarsi proprio a questo sentito bisogno ...

Maurizio Costanzo Show - Matteo Salvini contro Fabio Fazio "Nulla contro di lui (ma guadagna 4mln di euro)" : Nel primo appuntamento del Maurizio Costanzo Show è stato ospitato il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Interni Matteo Salvini. Si toccano più argomenti: dai più leggeri (festa del papà e gusti musicali) ai più istituzionali e sentiti dalla gente comune (politica interna e cronaca). Quando il conduttore cerca di provocarlo domandandogli quando potrebbero essere le prossime elezioni politiche, Salvini esordisce: prosegui la ...

FRANCESCA VERDINI FIDANZATA DI Matteo SALVINI?/ 'Papà Denis è preoccupato' : MATTEO Salvini ha trovato un nuovo amore in FRANCESCA VERDINI, questa sera arriverà la conferma al Maurizio Costanzo Show? Il commento di Vincenzo D'Anna.

Matteo Salvini e Francesca Verdini - la vera storia. "Perché stanno insieme" - smentiti i complottisti : Ha spezzato cuori ed infranto sogni pseudo-romantici di varie donne italiane il ministro dell' Interno Matteo Salvini, uomo più desiderato della penisola, facendosi immortalare dall' obiettivo dei paparazzi in compagnia di una fanciulla bruna ed avvenente. I due passeggiano mano nella mano, sono app

Matteo Salvini - il retroscena : patto con Giorgia Meloni dopo le europee per far fuori Silvio Berlusconi : A segnare la svolta saranno le elezioni europee. Il voto di maggio detterà i nuovi equilibri tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio ma darà anche un'idea più generale del panorama politico italiano. Per questa ragione il leader della Lega tiene l'asticella altissima perché si sta giocando la partita più

Matteo Salvini vuole la castrazione chimica : i grillini si oppongono : Giulia Bongiorno, intervistata dal Messaggero, ha parlato dell’introduzione della castrazione chimica per gli stupratori. Ma i grillini sono sfavorevoli. L’emendamento

Giulia Bongiorno - la battaglia con Matteo Salvini : "Castrazione chimica - ecco in quali casi" : Con il sì alla legge sulla Legittima difesa, approvata oggi 28 marzo in Senato, "ci sarà un Paese con meno vittime che dovranno affrontare calvari giudiziari: si eviteranno ingiusti processi a chi si difende", commenta Giulia Bongiorno in una intervista a Il Messaggero, "e sì, sarà anche più sicuro.

Papa Francesco nega udienza a Matteo Salvini : 'Cambi linea' : Papa Francesco non ha intenzione di incontrare il ministro dell'Interno Matteo Salvini finché la politica sui migranti non cambierà. E' questo il messaggio, semplice e diretto, che Bergoglio ha inviato al vicepremier. Il leader del Carroccio, da mesi, sta cercando di avere un'udienza privata con il Pontefice. Un incontro con sua Santità, infatti, sarebbe letto come lo sdoganamento politico definitivo della Lega (nonché un modo per raccogliere ...

Annalisa Chirico : "Porto Matteo Salvini in cella. A veder com'è" : Soltanto una donna poteva trascinare Matteo Salvini in galera. È Annalisa Chirico, giornalista al Foglio, fondatrice e presidente dell'associazione "Fino a prova contraria". Insieme con il vicepremier e ministro dell' Interno, stasera a Bollate entreranno don Gino Rigoldi, cappellano del carcere min

Matteo Salvini e l'intervista di Nicola Morra sul caso Montante : come smonta il Fatto di Marco Travaglio : "Corruzione, perché Matteo Salvini non è parte civile su Montante?", si chiede Nicola Morra, il presidente grillino dell'Antimafia in una intervista a il Fatto quotidiano diretto da Marco Travaglio. Una domanda rivolta al ministro dell'Interno sul caso del processo a Montante che sa di insinuazione.