80 anni fa nasceva a Venezia Mario Girotti | meglio noto come Terence Hill

La Voce : 25 anni fa nasceva un giornale caro agli dei - ma inviso ai potenti : Il 22 marzo di 25 anni fa era un martedì. A Milano, nella centralissima via Dante, si brindò fino a tardi e la mattina dopo se ne videro i risultati: il primo numero de La Voce di Indro Montanelli tirò mezzo milione di copie e andò esaurito in poche ore. A 85 anni il fondatore sembrava un ragazzino; “Mi avete messo la minigonna” aveva detto al vicedirettore Vittorio Corona, e in effetti Corona si era inventato un progetto grafico innovativo fino ...

21 Marzo 1935 : 84 anni fa nasceva Brian Clough - “The football Genius” : 21 Marzo 1935: 84 anni fa nasceva Brian Clough, “The football Genius” “No cheating bastards will I talk to; I will not talk any cheating bastards!” 11 Aprile 1973: allo stadio Comunale di Torino si gioca Juventus-Derby County, semifinale di andata della Coppa dei Campioni 1972-1973. I bianconeri si impongono sugli inglesi – alla loro prima partecipazione alla competizione – per 3-1. Nel post-partita, ...

98 anni fa nasceva Gianni Agnelli - il ricordo della Juve : Gianni Agnelli, scomparso nel gennaio 2003, ha fatto la storia della Juve in una vita ricca di successi nello sport ma anche nell'industria e nell'imprenditoria. Una passione carnale per il bianco e ...

Il 4 marzo 1943 nasceva Lucio Dalla : oggi avrebbe compiuto 76 anni : Il 4 marzo 1943 nasceva un grande e indimenticabile artista: Lucio Dalla, il quale proprio oggi avrebbe compiuto 76 anni. Il cantante bolognese ha avuto un ruolo rilevante nella musica italiana degli ultimi cinquant'anni. La sua carriera inizia negli anni Sessanta quando viene notato da parte di Gino Paoli, ma è all'inizio degli anni Settanta che inizia ad avere successo....Continua a leggere

Ciclismo – 100 anni fa nasceva Coppi : l’omaggio del Piemonte per il Campionissimo : Fausto Coppi nasceva 100 anni fa: il Piemonte ricorda il Campionissimo Cento anni fa, il 15 settembre 1919 nasceva a Castellania, nell’alessandrino, Fausto Coppi, il corridore più famoso e vincente dell’epoca d’oro del Ciclismo e tra i più popolari atleti di tutti i tempi. A Coppi, considerato icona della storia sportiva italiana e Piemontese, è dedicato un calendario ricchissimo di incontri nei luoghi della sua vita, tra ...

Duecento anni fa nasceva Alfred Escher - padre della Gotthardbahn : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Enzo Ferrari : 121 anni fa nasceva un mito : Il 18 febbraio 1898 nasceva a Modena Enzo Anselmo Ferrari, che dimostrò fin da piccolo una passione sfrenata per i motori (trasmessa dal papà, che aveva un’officina) e che sarebbe diventato non solo il grande costruttore di auto che conosciamo ma anche uno dei personaggi più rappresentativi dell’italianità del mondo e dei più influenti del […] L'articolo Enzo Ferrari: 121 anni fa nasceva un mito sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Auguri a Totò : 121 anni fa nasceva il principe della risata : Oggi 15 febbraio è il compleanno di una maschera indimenticabile del nostro cinema, come Antonio De Curtis, in arte Totò e definito "Il principe della risata". Dunque centoventuno anni fa nasceva l'attore i cui film sono conosciuti da ogni generazione, a dimostrazione dell'affetto nei confronti dell'artista poliedrico. La carriera cinematografica di Totò è iniziata in ritardo, come ha lui stesso raccontato nelle sue interviste definendosi un ...