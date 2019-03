wired

(Di venerdì 29 marzo 2019)is the new fenicottero. L’ossessione legata a questa razza canina, ormai onnipresente su magliette, accessori, adesivi da automobile e addirittura tatuaggi sul petto che immortalano i tipici cani della Regina, sta rendendo il simpatico cagnolino il protagonista assoluto del mondo dei. E il suo strepitoso successo è proprio legato a lei, la Queen di stile che trasforma in oro tutto quello che tocca, da vera Regina Mida… In questo caso non quel che tocca ma quel che accarezza: Elisabetta II è una patita die ama da sempre circondarsene.Allo stesso modo i suoi sudditi (e non solo) hanno incominciato a circondarsi di accessori che omaggiano l’amico a quattro zampe di casa a Buckingam Palace. Dall’umidificatore smart alle pantofole di peluche fino al papillon e allo zerbino, ecco la top ten di chicche divertenti dedicate a questo simpatico animale da compagnia. ...

_Forza_Italia_ : RT @MilanoCitExpo: 10 gadget perfetti per chi ama i corgi #DipartimentoInnovazioneTecnologia - MilanoCitExpo : 10 gadget perfetti per chi ama i corgi #DipartimentoInnovazioneTecnologia - micheleiurillo : 10 gadget perfetti per chi ama i corgi -