Zingaretti:contesto grave,Pd vede parti

"La situazione dell'economia è gravissima e pericolosa. Avanzeremo al governo, alle forze sociali e produttive le nostre proposte per salvare il Paese. Il 2 aprile è già previsto l'incontro con i sindacati, il 9 con associazioni imprenditoriali.". Lo ha scritto su Fb il segretario del Pd,Nicola. "Chiediamo al governo di accettare il confronto partendo dalla gravità della situazione per individuare soluzioni che evitino il peggio. Per il bene che vogliamo all'Italia", sottolinea.(Di giovedì 28 marzo 2019)