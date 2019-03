Zingaretti | legittima difesa | da oggi l' Italia è più pericolosa

Sulla legittima difesa il Sì poco convinto di Di Maio e l'esultanza di Forza Italia. Zingaretti : "Pensare al lavoro - non alla propaganda" : La legittima difesa "è sicuramente una legge della Lega" ma "è nel contratto di governo. Io sono leale al contratto e si porta avanti e si vota. Non è che ci sia tutto questo entusiasmo nel M5s". Lo afferma il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, a Rtl, sottolineando che allo stesso modo "non c'era tutto questo entusiasmo della Lega quando abbiamo votato la legge anticorruzione".alla domanda su cosa non gli piaccia della ...