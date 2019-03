Zingaretti | con Macron contro sovranisti

Zingaretti chiede incontro al governo : "I dati che sono usciti dell'economia sono veramente drammatici e preoccupanti, la previsione di crescita è zero, crolla la produzione industriale e l'export, crolla la fiducia dei consumatori e ...

Indennità parlamentari - Zingaretti blinda Zanda : “Nessuna sconfessione - ho solo chiarito che non e` una proposta PD” : “Un passo indietro di Luigi Zanda da tesoriere? Da parte mia non c’è stata alcuna sconfessione, ho solo chiarito una tempesta in un bicchier d’acqua, una fake news“. Taglia corto sul tema delle Indennità parlamentari il segretario dem Nicola Zingaretti, dopo la nota con cui il Pd ha preso le distanze dall’iniziativa del suo neo tesoriere per adeguare “il trattamento economico dei membri del Parlamento a quello dei ...

Zingaretti : contesto grave - Pd vede parti : 15.00 "La situazione dell'economia è gravissima e pericolosa. Avanzeremo al governo, alle forze sociali e produttive le nostre proposte per salvare il Paese. Il 2 aprile è già previsto l'incontro con i sindacati, il 9 con associazioni imprenditoriali.". Lo ha scritto su Fb il segretario del Pd,Nicola Zingaretti. "Chiediamo al governo di accettare il confronto partendo dalla gravità della situazione per individuare soluzioni che evitino il ...

Zingaretti in conference call con Guerini di En marche : 'Insieme in una maggioranza progressista all'Europarlamento dopo il voto' : Se sarà eletto ci sarà un deputato capace all'interno di En marche e di Alde e sarà anche un bel segnale di transnazionalità della politica", l'eurodeputato Pd ricordando tra l'altro che "il Pci ...

Zingaretti in conference call con Guerini di En marche : "Insieme in una maggioranza progressista all'Europarlamento dopo il voto" : Una conference call con Stanislas Guerini, il plenipotenziario di Emmanuel Macron nel partito 'La Republique En marche'. Nicola Zingaretti risponde indirettamente così alle polemiche nel Pd sulla candidatura dell'italiano Sandro Gozi nelle liste di 'En marche'. Una risposta con un fatto, diciamo così. La conference call è avvenuta questa mattina, apprende Huffpost. Guerini – sì, ha proprio lo stesso cognome del ...

Cacciari contro Zingaretti : 'Non capisce - per fermare Salvini servirebbe alleanza Pd-M5S' : Il filosofo Massimo Cacciari, durante alcune recenti interviste, si è dichiarato deluso dalle manovre portate avanti dal Pd dopo l'arrivo di Zingaretti alla segreteria. A suo parere la strada intrapresa dal partito di centrosinistra in vista delle elezioni Europee non segna un cambio di rotta rispetto al passato e, dunque, porterà all'ennesima sconfitta. Inoltre, ha anche dichiarato che l'unico modo possibile per affrontare Salvini sarebbe ...

La strategia di Zingaretti per riconquistare gli elettori delusi del Pd : La notte del 26 maggio, avverte il segretario, 'il mondo guarderà la nostra colonnina, dove si piazza e dove arriva. Questo è il punto che cambia la storia'. Infine, il tema del simbolo: 'Non sarà un ...

La strategia di Zingaretti per riconquistare gli elettori delusi del Pd : Mettere mano all'organizzazione del Pd, portare avanti il lavoro per costruire alleanze larghe in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, intercettare lo scontento dei "traditi" da Salvini e dal M5s. Sono gli obiettivi fissati da Nicola Zingaretti, durante la sua prima relazione da segretario alla direzione nazionale. Una relazione approvata con la sola astensione dei 17 membri della mozione Giachetti. Un appuntamento convocato proprio per ...

Europee - Pd con Calenda e Mdp. Zingaretti sdogana i fuoriusciti : Ad un certo punto Anna Ascani, giovane pasionaria renziana, sfidante di Zingaretti alle primarie in tandem con Roberto Giachetti, si gira verso il segretario e glielo chiede a brutto muso dal palco: «Io ti domando se quelli di Mdp saranno o no nella lista per le Europee». ...

Salario minimo - Zingaretti : 'È sfida da accettare. Bisogna parlare con categorie produttive - organizzerò due incontri' : 'Per il mondo del lavoro si tratta di una proposta fondamentale che rafforza le parti sociali, la contrattazione , il rispetto dei diritti - ha aggiunto la capogruppo democratica in commissione ...

Salario minimo - Zingaretti : “È sfida da accettare. Bisogna parlare con categorie produttive - organizzerò due incontri” : Nicola Zigaretti pensa che il Pd debba “accettare la sfida” sul Salario minimo. Non nel senso di votare il ddl del Movimento Cinque Stelle depositato in Senato e che potrebbe approdare in Aula, come stabilito dall’assemblea dei capigruppo tra il 16 e il 19 aprile, se saranno conclusi i lavori in commissione iniziati lo scorso 16 gennaio. Quanto, piuttosto, “parlando con le categorie produttive, senza stare in ...

Voto Ue - Cacciari stronca Zingaretti "Non capisce - continua a sbagliare" : Nicola Zingaretti riunisce la Direzione del Partito Democratico, lancia il nuovo simbolo per le elezioni europee del 26 maggio con la scritta 'Siamo europei' (che richiama la proposta di Carlo Calenda) e arriva immediata la stroncatura netta e inequivocabile... Segui su affaritaliani.it

Zingaretti annuncia il simbolo del Pd con scritta 'Siamo Europei'. Relazione approvata con 17 astenuti e nessun voto contrario : ...per la Regione in cui si è svolto e ci spinge a riaprire una discussione e un confronto fra di noi per indagare lo stato di salute del partito e rimettere in campo nei territori una forza politica ...