Zanda vuole suicidare il Pd con la proposta sugli stipendi dei parlamentari

(Di giovedì 28 marzo 2019) (Foto: Fabio Cimaglia/Lapresse) Viene in effetti complicato anche solo pensare a Luigi, neotesoriere del neoPd, che già incaricato in pectore della rogna di mastro di danari del gruppo e con le primarie dietro l’angolo, deposita in Senato unadi legge sul trattamento economico dei. Ancora prima dei dettagli, a sconvolgere è per così dire l’agenda: davvero con tutti i problemi che i dem devono affrontare, e con un percorso di “ristrutturazione” pronto a decollare firmato Nicola Zingaretti, la priorità del senatoreè quella di occuparsi, ancora e di nuovo, dei quattrini dei? Non l’hanno capito che è un campo minato ormai del tutto presidiato dal Movimento 5 Stelle, che ha ultimato il ricalcolo dei vitalizi per gli ex deputati e senatori dopo l’abolizione voluta nel 2011 dal governo Monti?Una settimana prima di essere annunciato come ...

POPOLOdiTWlTTER : Zanda vuole aumentare lo stipendio dei parlamentari. Pd: “iniziativa personale” - matematico65 : RT @pptmeta: Il resuscitato Zanda vuole adeguare gli stipendi dei parlamentari italiani a quelli Europei, al rialzo s'intende? E perché mio… - EmanLongobardi : Buttate fuori #Zanda dal #PD, è l’ennesimo lupo che vuole distruggerlo! -