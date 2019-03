Zaino fotografico | i migliori da comprare

chimerarevo

(Di giovedì 28 marzo 2019) Ciò che non può mai mancare nel corredo di un fotografo o di un fotoamatore è l’attrezzatura fotografica. Ottiche, flash, batterie e treppiedi possono causare un grande problema per il trasporto, in quanto diventano molto leggi di più...

ad_ovest : tutti e due ?? nel senso che, per me, lo zaino è quello fotografico però come bagaglio preferisco il trolley, poi me… -