Wolfenstein | Cyberpilot e Youngblood usciranno lo stesso giorno

(Di giovedì 28 marzo 2019) Sembra proprio che il 26 luglio sarà un bruttoper i nazisti della Parigi occupata, perchéuscirà lodello spin-off, stando a quanto comparso sulla lista dei pre-order di PlayStation Store.Come segnala Pushsquare, questa esperienza è piuttosto diversa dall'avventura che vede protagoniste le figlie gemelle di Blazkowicz, essendoun gioco pensato per la VR (PS VR e PC).La descrizione direcita: "Parigi. 1980. Sei il miglior hacker in città. La tua missione: aiuta la resistenza francese prendendo il controllo delle potenti macchine da guerra naziste e fatti strada attraverso la Città dell'Amore, lasciando morti nazisti nella tua scia. Salta in sella,, sei uno di noi adesso."Leggi altro...

