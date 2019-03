WILL & GRACE 10 | dal 29 marzo su JOI | cast | new entry e anticipazioni

tvsoap

(Di giovedì 28 marzo 2019)L’attesa è finita, da venerdì 29alle 21,15 su JOI vi aspettano le nuove avventure dei fantastici quattro:, Jack e Karen. Si tratta dei protagonisti del telefilm di grande successo, la serie che più di tutte ha saputo “normalizzare” la tematica dell’omosessualità in tv, raccontandone attraverso i suoi protagonisti (e Jack sono dichiaratamente gay) le vicende senza stereotipi e luoghi comuni.10: le novità Tra le novità di questa decima stagione (seconda del revival) di, composta da sedici episodi, spiccano gli arrivi di David Schwimmer – l’ex Ross Geller di Friends – che vestirà i panni della twitstar Noah Broader (un tipo esilarante che subito entrerà in competizione con) e di Matt Bomer – ex di Sentieri e di White Collar – che sarà McCoy Whitman, un ...

acmilan : The return leg of the Coppa Italia semi-final will be played on the 24th of April, Wednesday by 8.45pm ????… - UffiziGalleries : Il #GiardinodiBoboli apre i cancelli alla #primavera! Vestendosi di nuove luci e colori offre più che mai i propri… - acmilan : Both U21 and U20 Azzurrini will be on the pitch today vs Austria and Czech Republic: good luck to Calabria, Cutrone… -