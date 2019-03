Wgc | Francesco Molinari spettacolo nel primo incontro

Golf - Wgc-Dell Technologies Match Play 2019 : nella prima giornata ok Francesco Molinari - Tiger Woods e quasi tutti i migliori : prima giornata senza grandissimi scossoni al WGC-Dell Technologies Match Play. Il torneo che si disputa ad Austin e che l’anno scorso ha visto trionfare Bubba Watson prende il via con i successi di molti dei più quotati giocatori in gara all’interno dei 16 gironi da 4 dei quali inizialmente si compone la manifestazione. Tranquillo il debutto di Francesco Molinari, vincitore senza alcun patema contro il giapponese Satoshi Kodaira: ...

Golf - Wgc-Dell Technologies Match Play – Francesco Molinari travolge Satoshi Kodaira nel primo incontro : Francesco Molinari travolge il giapponese Satoshi Kodaira: l’azzurro dà spettacolo nel primo incontro del ‘Dell Technologies Match Play’ Francesco Molinari ha letteralmente travolto il giapponese Satoshi Kodaira (5/4) nella prima gara del girone eliminatorio al WGC-Dell Technologies Match Play, secondo dei quattro eventi stagionali del World Golf Championships, il minicircuito mondiale, le cui gare sono di livello ...

Golf - Wgc-Dell Technologies Match Play 2019 : Francesco Molinari pronto a dare battaglia - sfida apertissima tra le stelle del panorama mondiale : Prenderà il via oggi, mercoledì 27 marzo, uno degli appuntamenti più particolari e appassionanti del calendario Golfistico internazionale. Presso il Country Club di Austin, in Texas (Stati Uniti d’America), andrà in scena infatti il WGC-Dell Technologies Match Play 2019, secondo dei quattro tornei stagionali del World Golf Championships che appartengono sia al PGA Tour sia allo European Tour. Saranno in gara soltanto 64 giocatori, con ...

Golf - Wgc Match Play al via : ci sarà Francesco Molinari : WGC Match Play ha deciso di partecipare al WGC Match Play, secondo dei quattro eventi stagionali del World Golf Championships Francesco Molinari prende parte al WGC Match Play (27-31 marzo), secondo dei quattro eventi stagionali del World Golf Championships. Il field è di livello assoluto, poiché vi sono stati ammessi i primi 64 del world ranking. Difende il titolo Bubba Watson in un torneo dove la lista dei favoriti è molto ampia, con ...

World Golf Championship – Francesco Molinari tra i favoriti del Wgc-Dell Technologies Match Play : Francesco Molinari tra i favoriti per il WGC-Dell Technologies Match Play, il secondo dei quattro eventi del World Golf Chanpionships Francesco Molinari prende parte al WGC-Dell Technologies Match Play (27-31 marzo), secondo dei quattro eventi stagionali del World Golf Championships, il minicircuito mondiale, le cui gare sono di livello successivo solo ai major. Il field è di livello assoluto, poiché vi sono stati ammessi i primi 64 del ...

Golf - Wgc-Mexico Championship 2019 : Dustin Johnson in trionfo davanti a Rory McIlroy. Buon 17° Francesco Molinari : Finisce con il trionfo di Dustin Johnson il WGC-Mexico Championship 2019. Il trentaquattrenne nato a Columbia (South Carolina) ha letteralmente dominato la scena, concludendo i quattro giri sul par 71 del Chapultepec Golf Club di Città del Messico in -21, che tradotto in colpi significa 263 (64 67 66 66). Per Johnson si tratta del sesto trionfo in un torneo del WGC: sarebbe record, se non esistesse un signore di nome Tiger Woods che di questi ...

Golf - Wgc Mexico Championship 2019 : l’allungo di Dustin Johnson nel terzo giro! Francesco Molinari rimane in quota : Restano soltanto 18 buche alla conclusione del WGC-Mexico Championship 2019, primo torneo della stagione per il World Golf Championship in corso di svolgimento sul par 71 del Chapultepec Golf Club di Città del Messico. Il grande protagonista di giornata è stato lo statunitense Dustin Johnson che ha firmato un eccellente giro in 66 colpi. Il n.3 del ranking mondiale ha cominciato fortissimo con un eagle alla 2 ed ha poi reagito alla grande al ...

Wgc Mexico : rimonta Francesco Molinari : Roma, 23 feb., askanews, - Ha perso terreno Justin Thomas, da terzo a 16° con 139, -3, e sono ormai fuori gioco Hideki Matsuyama e Xander Schauffele, 28.i con 142, par,, Jon Rham, Rickie Fowler, che ...

Golf - Wgc-Mexico Championship 2019 : Dustin Johnson si porta in testa nel secondo giro. Francesco Molinari ottimo 13° : Dustin Johnson balza al comando della classifica al termine del secondo giro del WGC-Mexico Championship 2019, primo appuntamento stagionale per il World Golf Championship. Sul par 71 del Chapultepec Golf Club di Città del Messico lo statunitense, n.3 del ranking mondiale, ha messo in mostra una grandissima solidità firmando un giro in 67 colpi e portandosi in testa con uno score complessivo di -11. Il 34enne originario della Carolina del Sud ...

Golf - Wgc-Mexico Championship 2019 : Rory McIlroy vola al comando dopo il primo giro. Francesco Molinari 25° : Si è concluso il primo giro del WGC-Mexico Championship al Chapultepec Golf Club di Città del Messico. Sul par 71 del percorso del primo torneo WGC della stagione, dopo il primo giro, al comando c’è Rory McIlroy: il nordirlandese comincia con un eagle alla prima buca e corona la sua giornata con un -8 che lo rende leader solitario. Al secondo posto c’è Dustin Johnson (Stati Uniti) con -7, mentre sono terzi ex-aequo altri due ...

Golf - Wgc Mexico : Francesco Molinari torna sul green e sfida Tiger Woods : Francesco Molinari torna sul green dopo oltre un mese di assenza e lo fa nel WGC-Mexico Championship , il primo dei quattro eventi stagionali del World Golf Championships in programma al Club de ...

Golf - Wgc-Mexico Championship 2019 : Francesco Molinari sfida i migliori nel primo grande appuntamento della stagione : Prenderà il via nella notte italiana tra giovedì 21 e venerdì 22 febbraio il WGC-Mexico Championship 2019, primo dei quattro tornei del World Golf Championships che raccoglierà come di consueto il meglio del panorama Golfistico internazionale. Il montepremi particolarmente elevato e l’altissimo livello dei partecipanti hanno chiamato a raccolta le stelle dei tre principali circuiti mondiali, European, PGA e Asian Tour, presso il Club de ...

Francesco Molinari e l'élite mondiale al Wgc-Mexico championship : Roma, 20 feb., askanews, - Francesco Molinari torna in campo nel Wgc-Mexico championship, 21-24 febbraio,, il primo dei quattro eventi stagionali del World Golf championships in programma al Club de ...

Golf - Francesco Molinari pronto a tornare sul green : l’italiano parteciperà al Wgc Mexico Championship : Il Golfista italiano parteciperà al torneo messicano insieme a Tiger Woods e Phil Mickelson Francesco Molinari torna in campo nel WGC Mexico Championship, primo torneo stagionale del World Golf Championship in programma da giovedì 21 febbraio a domenica 24 al Club de Golf Chapultepec di Città del Messico con un montepremi di 10.250.000 dollari. In campo anche Tiger Woods e Phil Mickelson, che difende il titolo. Molinari doveva riprendere ...