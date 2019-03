Westminster ha respinto ben otto piani alternativi sulla Brexit

wired

(Di giovedì 28 marzo 2019) Alcuni attivisti antiprotestano per chiedere un ritorno alle urne (foto: Jenny Matthews/In Pictures via Getty Images) Per capire il caos che circonda la, basta vedere cos’è successo nella serata del 27 marzo 2018: il parlamento britannico, che aveva già bocciato l’accordo negoziato dalla premier Theresa May due volte, haanchepossibili alternative. No a un secondo referendum; no a un’uscita senza accordo; no all’opzione Norvegia e così via. La maggioranza dei deputati ha continuato a votare secondo coscienza, senza seguire le indicazioni del partito, confermando ancora una volta un sospetto che circolava da tempo: a Londra non c’è una maggioranza pronta a sostenere la, di qualsiasi tipo essa sia, e nemmeno la permanenza del Regno Unito nell’Unione europea.si è riunito per votare sui...

