genovatoday

(Di giovedì 28 marzo 2019) 3- Festa dei Mondi Sabato e domenica al Porto Antico si terrà il gran finaleFesta dei Mondi, incentrata quest'anno sui costumi tradizionali, tra spettacoli, bancarelle, artigianato e ...

FrancoBollorino : Weekend a Genova: Sagra della Farinata, Fiera Primavera, Street Food Festival e tanto altro - gfinig : RT @m5s_liguria: Conto alla rovescia per la settima tappa del Rosseau City Lab, la due-giorni genovese in calendario per il weekend del 30… - luisaloffredo28 : RT @m5s_liguria: Conto alla rovescia per la settima tappa del Rosseau City Lab, la due-giorni genovese in calendario per il weekend del 30… -