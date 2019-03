Wall Street | Lyft alza il prezzo per l' IPO

Azionario Asia negativo. Tokyo segue la scia di Wall Street : Si muovono in ordine sparso le principali borse Asiatiche, con la piazza di Tokyo che ha concluso la seduta in ribasso seguendo la scia negativa disegnata da Wall Street. L'indice Nikkei della borsa ...

Wall Street in negativo su tensioni economiche : Gli indici di Wall Street tagliano il traguardo di metà seduta mostrando segni negativi dopo un avvio promettente. A pesare sul listino americano ha contribuito il rallentamento globale. Quasi ...

Wall Street - Kinder Morgan trema dopo un downgrade : Scende il titolo di Kinder Morgan dopo che Citigroup, la multinazionale americana di banche di investimento e società di servizi finanziari con sede a New York City, ne ha decretato il downgrade delle ...

USA - Centene Corp in picchiata a Wall Street. Rileva WellCare Health Plans : L'assicuratore statunitense Centene Corp , una delle assicurazione statunitensi di maggior prestigio, ha confermato l'intenzione di acquistare WellCare Health Plans Inc grazie ad un accordo cash-and-...

Southwest Airlines - il titolo viaggia bene a Wall Street : La Southwest Airlines stima vendite più deboli nel trimestre corrente. Il fatturato è atteso dunque in crescita non più del 3% rispetto al +4% stimato in precedenza. Al momento il titolo non sembra ...

Europa in rialzo - segno più anche a Wall Street : ... Milano sale di un punto, Francoforte e Parigi +0,6%, Londra passa sopra la parità dopo una mattinata all'insegna dell'incertezza e dei timori di un rallentamento dell'economia. A Piazza Affari ...

Wall Street chiude in rialzo - sullo sfondo timori per frenata economia : Chiusura positiva ieri a Wall Street ma sotto i massimi di giornata. Per l'S&P 500 è stata la prima giornata in positivo su tre. sullo sfondo restano i timori di un rallentamento dell'economia globale. Nel frattempo, il rendimento del Treasury a 10 anni, 2,421%, per la terza volta di fila ha offerto meno del titolo a 3 mesi, 2,468%,. L'S&P 500 è aumentato dello 0,7% a quota 2.818. ...

Le Borse europee in fase di rialzo guardano a Wall Street con interesse : Per quanto l'economia negli States si possa considerare sana, non sono buoni fino a questo momento i dati che riguardano la crescita per il 2019. Si attendono poi i dati che riguardano la fiducia dei ...

Borse - l'Europa chiude positiva con spinta Wall Street. Ftse Mib +0 - 38% : Intanto, persistono i timori per un rallentamento dell'economia. Questa mattina è risultato inferiore alle attese il dato sul morale dei consumatori tedeschi: il barometro Gfk è sceso a 10,4 punti ad ...

Wall Street : a rischio una correzione. I titoli long e short : Wall Street oggi risale la china dopo la flessione delle ultime due sessione alimentata anche dai timori sull'economia globale. Cosa prevede nel breve per i tre indici principali? Indubbiamente anche ...

Wall Street rischia un crollo del 40%? I segnali dell'obbligazionario : Conosci il SOCIAL TRADING ? Scopri chi sono i migliori trader italiani e del mondo su eToro e inzia a copiarli ! Disponibile conto demo gratuito con 100.000 virtuali. Prova ora >> Secondo Otavio ...

Wall Street apre positiva - Dj +0 - 77% : NEW YORK, 26 MAR - Apertura in territorio positivo per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,77% a 25.711,33 punti, il Nasdaq avanza dello 0,83% a 7.700,82 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un ...

Wall Street spinge l'Europa - petrolio sopra i 60 dollari : Intanto le Borse europee viaggiano positive, in un contesto che resta comunque improntato alla cautela, per le preoccupazioni legate al rallentamento dell'economia. Stamattina è risultato inferiore ...

Wall Street rimbalza con forza nonostante persistere ansie economia : Si tratta perlopiù di ricoperture , dal momento che il mercato ancora sconta le preoccupazioni per la frenata dell'economia globale , tanto che si stanno rafforzando le attese per un possibile taglio ...