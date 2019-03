Violenza in Circumvesuviana | altro scarcerato

Violenza in ascensore Circumvesuviana - scarcerato dal Riesame uno dei fermati : Torna libero, uno dei tre giovani fermati nell’inchiesta sullo stupro di una 24enne nell’ascensore stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano (Napoli). Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Napoli, ottava sezione penale. Non si conoscono ancora le motivazioni della decisione; per gli altri due fermati il Riesame si pronuncerà la prossima settimana. A denunciare la Violenza fu la stessa vittima, trovata in lacrime da un passante ...

Napoli - Violenza sulla Circumvesuviana : scarcerato il ragazzo più giovane : È uscito ieri sera dal carcere Alessandro Sbrescia, il ragazzo più giovane che era stato coinvolto nella vicenda riguardante lo stupro di una ragazza di 25 anni nella stazione di San Giorgio a Cremano avvenuto nelle scorse settimane. Il giovane ha appena compiuto la maggiore età. Secondo quanto riferito dalla stampa locale e nazionale, Sbrescia era stato il primo a fare ricorso al Riesame. Il collegio ha quindi ritenuto opportuno annullare ...

Napoli - Violenza in Circumvesuviana : secondo i tre amici la vittima era consenziente : Il gip Valeria Montesarchio che si sta occupando del caso relativo alla violenza sessuale nei confronti di una giovane di 24 anni nell'ascensore della stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano, ha convalidato i provvedimenti di fermo verso i tre ragazzi accusati di essere i responsabili dello stupro. I giovani sono anche stati interrogati dal magistrato di turno, e tutti hanno fornito la stessa versione dei fatti, ovvero che la ...

Violenza nell'ascensore della circumvesuviana : da venti giorni era la loro preda : Circa venti giorni fa, i tre ragazzi di età compresa tra i 18 e i 20 anni ci avevano già provato a violentare questa povera ragazza di 24 anni. Anche quella volta, l'approccio è stato violento e brutale, però purtroppo non fu denunciato dalla vittima. E quindi, quando due giorni fa, i tre presunti stupratori hanno incontrato nuovamente la vittima, sono partiti di nuovo alla carica per completare ciò che avevano iniziato circa venti giorni prima. ...

Stupro in Circumvesuviana - candele rosse per dire 'no' alla Violenza : Niente bandiere o simboli di partito, ma un cartello con la scritta ' Meno degrado, più sicurezza ' e tante candele rosse. Così i cittadini di San Giorgio a Cremano hanno voluto rispondere allo Stupro ...

Circumvesuviana : una 24enne subisce Violenza da tre giovani in una stazione - individuati : Ancora una volta Napoli, la bellissima, ma nello stesso tempo, martoriata città partenopea, è stata macchiata dall'ennesimo episodio di violenza. Si tratta dello stupro subito ieri pomeriggio da una ventiquattrenne di Portici all'interno della stazione Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano. La ragazza, dopo aver sporto denuncia alla polizia, è stata trasportata all'ospedale Villa Betania in stato di choc. L'episodio è avvenuto intorno alle ...