Viola Davis de Le Regole del Delitto Perfetto produttrice della serie Amazon Seme

(Di giovedì 28 marzo 2019)de Ledelnon si accontenta certosola attività di interprete: l'attrice premio Oscar ed Emmy è anche unain erba, fondatrice di una casa di produzione insieme al marito Julius Tennon col quale lavora a nuovi contenuti originali.La sua prossima sfida la vede accanto adPrime Video per sviluppare l'adattamento del libro Wild Seed (pubblicato in italiano col titoloselvaggio), unadrammatica basata sul primo acclamato romanzo di Octavia E. Butler del ciclo fantasy di cinque tomi del Ciclo dei Patternisti.Scritta dalla pluripremiata romanziera Nnedi Okorafor e dal regista di Rafiki Wanuri Kahiu, laWild Seed è una storia d'amore (e odio) tra due esseri immortali africani che attraversano i secoli passando dall'Africa pre-coloniale a quella del futuro. Doro, un killer che usa il suo potere per trattare ...

