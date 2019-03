Video a luci rosse nella palestra della scuola | scoppia lo scandalo Lui ha già le ore

Scandalo a luci rosse a scuola : Video hot girato in palestra finisce su PornHub : Sexgate all'Ipsia Enrico Bernardi. Un filmato che mostra un rapporto sessuale è finito su uno dei più noti siti di video...

Padova - Video a luci rosse nella palestra della scuola 'Bernardi' : scoppia lo scandalo : È una vicenda abbastanza raccapricciante quella che giunge da Padova, e precisamente dall'istituto professionale "Enrico Bernardi", dove negli scorsi mesi sarebbe stato girato un video a luci rosse. Il caso è scoppiato negli ultimi giorni, quando su un noto sito web dedicato al piacere, è stato visto il frame che immortala due soggetti, un uomo e una donna, intenti ad avere un rapporto intimo sulle panchine della palestra del plesso scolastico. ...

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto e il problema di salute prima della diretta : un Video inquietante : Un elefante impazzito. inquietante il video che Luciana Littizzetto ha pubblicato sul proprio profilo Instagram a poche ore dalla diretta di Che tempo che fa, a fianco di Fabio Fazio e Filippa Lagerback su Raiuno. Leggi anche: "Dire che il fascismo ha fatto anche cose buone...". Una Littizzetto part

Tra luci al neon e un concentrato di nostalgia il remake di System Shock prende vita in un lungo Video gameplay : Sono giorni davvero importanti per tutti i fan dell'universo di System Shock. Dopo il teaser trailer brevissimo ma sicuramente d'impatto di System Shock 3, ora possiamo dare un'occhiata a un altro progetto, quello di Nightdive Studios.Che lo si chiami remake o reboot, il ritorno di System Shock non ha ancora una data di uscita ma il video gameplay della pre-alpha mostrato alcune ore fa sembra davvero molto interessante. Il video gameplay di più ...

Si accendono le luci su Diari aperti Tour - Video e scaletta del concerto di Elisa al Teatro Verdi di Firenze : Il concerto di Elisa al Teatro Verdi di Firenze apre ufficialmente il coso del Tour per Diari aperti, nuovo album di inediti che l'artista di Monfalcone ha rilasciato nell'ottobre scorso e dal quale ha estratto tre singoli, a cominciare dal duetto con Francesco De Gregori in Quelli che restano. Ricchissima la scaletta di brani proposti per la data di avvio dei concerti dei quali aveva dato una nutrita anticipazione in quel di Latisana per la ...

Lucia Bramieri a Pomeriggio 5 : "Gianluca Mastelli? Voglio difendere il nostro amore" (Video) : Barbara D'Urso, stamattina, ha ricevuto una mail che potrebbe mettere a repentaglio il rapporto d'amore tra Lucia Bramieri ed il fidanzato Gianluca Mastelli.prosegui la letturaLucia Bramieri a Pomeriggio 5: "Gianluca Mastelli? Voglio difendere il nostro amore" (video) pubblicato su Gossipblog.it 18 marzo 2019 18:31.

GIANLUCA MASTELLI - FIDANZATO DI LUCIA BRAMIERI/Video : 'con te la mia vita è cambiata' : GIANLUCA MASTELLI, FIDANZATO di LUCIA BRAMIERI: la coppia per la prima volta insieme, oggi a Pomeriggio 5! Lui fu cacciato da Uomini e Donne...

Truffa mail con ricatto in bitcoin per Video a luci rosse - vademecum per non cadere in trappola : Non è la prima volta che accade ma siamo di fronte ad una nuova ondata di mail contenenti un vero e proprio ricatto in bitcoin. In pratica, i malcapitati di turno vengono raggiunti da una massiva in posta elettronica che viene invita a nome di sedicenti hacker in possesso di materiale a luci rosse che riguarda proprio il destinatario del messaggio: in cambio della non pubblicazione di video e foto, viene chiesta una somma considerevole nella ...

Luci e colori delle galassie diventano musica cosmica - Video : Una miriade di galassie di un giallo caldo e brillante fra altre la cui spirale spicca con diversi toni di azzurro, altre ancora rossastre e altre in cui prevale il bianco: l'immagine di un angolo di ...

C'è posta per te 2019/ Storie e diretta 9 Marzo - Video : Luciana Littizzetto cerca... : C'è posta per te, Storie e ospiti 9 Marzo: Gabriel Garko, Francesco Monte, Gianluca Vacchi e Brando Bertrand ricevono la posta da Luciana Littizzetto.

Nel trailer di Skam Italia 3 su TIMVision luci e ombre su Eleonora - anticipazioni sulla stagione più attesa (Video) : Skam Italia 3 è certamente la stagione più attesa. I fan della rivoluzionaria serie, basata sul format norvegese, sono rimasti sorpresi quando TIMVision ha rilasciato nuovo materiale inedito in vista del nuovo ciclo di episodi. Dopo il teaser e l'annuncio del debutto, fissato per l'11 marzo, poche ore fa la piattaforma ha pubblicato un nuovissimo trailer di Skam Italia 3. La protagonista è lei, Eleonora Sava, che come la sua versione ...

La magia rock dei Negramaro a Roma con Lele sul palco e l’omaggio di Giuliano a Lucio Battisti (Video) : Nella prima delle due serate Romane dell'Amore Che Torni Tour Indoor 2019 un PalaLottomatica gremito in ogni ordine di posto ha ospitato il primo concerto del 2019 dei Negramaro a Roma, ideale seguito dello show allo stadio Olimpico della scorsa estate che, ha ricordato Giuliano Sangiorgi, "è una notte che ci è rimasta nel cuore". D'altronde Roma è una seconda casa per la band salentina: qui sono nati, lo scorso autunno a poche settimane di ...

Le Iene e Giulia Sarti - bomba a luci rosse : "Telecamere in camera da letto e Video hard" : La storiaccia di Giulia Sarti e del suo ex fidanzato e collaboratore Bogdan Tibusche prende una piega ancora più brutta. Le Iene hanno dedicato un servizio alla deputata grillina che si è auto-sospesa (e che verrà espulsa dal M5s) dopo la caduta delle accuse che la stessa Sarti aveva rivolto contro

Video F1 - Test Barcellona 2019 : luci e ombre per la Ferrari : A Barcellona si è conclusa anche la seconda finestra di Test F1, sono stati quattro giorni davvero molto intensi per scuderie e piloti che sul circuito catalano si sono messi alla prova per trovare la configurazione perfetta sulle varie monoposto in vista dell’inizio del Mondiale. Mancano sempre meno giorni al 17 marzo quando andrà in scena il GP d’Australia e al Montmelò abbiamo già iniziato a vedere cose molto interessanti, la ...