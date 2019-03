Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 10 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 27 MARZO 2019 ORE 09.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ATTENZIONE SULLA Roma FIRENZE PER UN INCIDENTE TRA PONZANO RomaNO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE FIRENZE A Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE per incidente tra CASILINA E Roma TERAMO, poi code a tratti PER TRAFFICO INTENSO TRA Roma FIUMICNO E PONBTINA, IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, PROSEGUENDO POI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 27 MARZO 2019 ORE 09.05 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, PROSEGUENDO POI TRA CASILINA E APPIA, MENTRE IN ESTERNA SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA AURELIA E TIBURTINA TRAFFCATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA TORCERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 27 MARZO 2019 ORE 08.35 MARIA ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, PROSEGUENDO POI TRA CASILINA E APPIA, MENTRE IN ESTERNA SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA AURELIA E PONTINA, CONTINUANDO ANCHE TRA PRENESTINA E TIBURTINA TRAFFCATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 28 MARZO 2019 ORE 07:20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A24 INCIDENTE ALLA BARRIERA DI Roma EST IN DIREZIONE DI Roma, AL MOMENTO NON CAUSA CODE, MA PRESTATE ATTENZIONE. INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA. TRAFFCATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 28 MARZO 2019 ORE 07:20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A24 INCIDENTE ALLA BARRIERA DI Roma EST IN DIREZIONE DI Roma, AL MOMENTO NON CAUSA CODE, MA PRESTATE ATTENZIONE. INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA. TRAFFCATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 27 MARZO 2019 ORE 20:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN USCITA DALLA CITTA’, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA A TTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; CIRCOLazioNE RIENTRATA NELLA NORMA, INVECE, SUL RACCORDO ANULARE, MENTRE QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 27 MARZO 2019 ORE 19:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA PONTINA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA VIA LAURENTINA E VIA DEL TUFETTO, PERMANGONO CODE RESIDUE IN DIREZIONE DI LATINA; CODE ANCORA PRESENTI ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; STESSA SITUAZIONE SUL TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 27 MARZO 2019 ORE 19:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SONO PROBLEMI SULLA PONTINA: AL MOMENTO PERMANGONO CODE TRA IL BIVIO PER VIA LAURENTINA E VIA DEL TUFETTO IN DIREZIONE DI LATINA; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 27 MARZO 2019 ORE 18:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 41 CI SONO DISAGI SULLA PONTINA: AL MOMENTO SI SEGNALANO CODE TRA IL BIVIO PER VIA LAURENTINA E APRILIANA IN DIREZIONE DI LATINA; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 27 MARZO 2019 ORE 18:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; DISAGI SULLA PONTINA: A CAUSA DI UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE TRA IL BIVIO PER VIA LAURENTINA E APRILIANA IN DIREZIONE DI LATINA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA; IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 27 MARZO 2019 ORE 17:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA NOMENTANA E Roma TERAMO, PROSEGUENDO TRA TUSCOLANA E APPIA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 27 MARZO 2019 ORE 17:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA NOMENTANA E Roma TERAMO, PROSEGUENDO TRA TUSCOLANA E APPIA; RIGUARDO ALLE PRINCIPALI CONSOLARI CODE IN VIA SALARIA, TRA IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 27 MARZO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE COLOMBO E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA TIBURTINA E Roma TERAMO, PROSEGUENDO TRA TUSCOLANA E APPIA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI ...