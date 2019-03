Vergogna a Napoli | fuori 2 dei 3 stupratori della Circumvesuviana La vittima | ' delusa e

Napoli : Di Maio su stupro in stazione - 'scarcerazione lampo è Vergogna' : Roma, 28 mar. (AdnKronos) - "Due dei presunti stupratori della giovane violentata a inizio marzo in un ascensore della Circumvesuviana sono stati scarcerati e sono tornati in libertà. Proprio oggi c'è stata la seconda scarcerazione, disposta dal Tribunale del Riesame. Ora, non sta a me entrare nel m

Napoli - Vergogna Coroglio : la collina ridotta a discarica : Sporcizia e abbandono anche in via e Discesa Coroglio, a tre passi da Città della Scienza, e in via Bagnoli, intorno al muro di cinta oltre il quale si nasconde il capannone rosso che un tempo dava ...

Parco della Vergogna - ruspe sulla baraccopoli di Napoli : Il blitz è scattato ieri mattina, poco dopo le nove: sul posto polizia, carabinieri e vigili urbani per liberare l'area della Marinella e buttare giù quelle baracche occupate ormai da mesi da ...