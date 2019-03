Vercelli | arrestato per aver rubato in un condominio del centro

lasesia.vercelli

(Di giovedì 28 marzo 2019) Un 36enne residente in città, con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è statodai carabinieri per un furto avvenuto in città nel 2012. L'uomo si era ...

Silvergio2377 : RT @Aleald0: A #Torino abbiamo i pusher eleganti. Arrestato senegalese, irregolare e già noto, che girava con l'autista e spacciava in dopp… - LorenzoSavini46 : RT @Aleald0: A #Torino abbiamo i pusher eleganti. Arrestato senegalese, irregolare e già noto, che girava con l'autista e spacciava in dopp… - clubuds : RT @Aleald0: A #Torino abbiamo i pusher eleganti. Arrestato senegalese, irregolare e già noto, che girava con l'autista e spacciava in dopp… -