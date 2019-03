Venezuela | Maduro destituisce Guaidò da presidente del Parlamento

Venezuela - Maduro revoca a Guaidò la carica di presidente del Parlamento : Juan Guaidò non è più il presidente del Parlamento Venezuelano. Il regime di Nicolas Maduro ha revocato la carica all’autoproclamatosi presidente ad interim del Paese e riconosciuto da diversi Stati occidentali. Elvis Amoroso, controllore generale del Venezuela (con funzioni equivalenti a quelle della Corte dei Conti), nominato dall’Assemblea nazionale costituente a maggioranza chavista, ha annunciato oggi l’ineleggibilità di Guaidò ...

Venezuela - aerei russi in difesa di Maduro/ Ira Usa "non staremo a guardare" : Venezuela, nuovo blackout a Caracas: aerei e militari dalla russia giungono in difesa di Maduro. Ira Usa, 'non staremo a guardare': arrestato n.2 di Guaidó

Venezuela - aerei e militari in difesa del presidente Nicolás Maduro : la strategia della Russia sul “modello Siria” : Bandiere russe sono apparse all’aeroporto Maquetià, poco fuori Caracas, dipinte su due aerei, un jet per il trasporto passeggeri e un cargo partiti dall’aeroporto Chkalovsky di Mosca e atterrati nella capitale Venezuelana dopo uno scalo in Siria. A bordo, secondo quanto riferito dal giornalista Javier Mayorca, un centinaio di militari russi, tra cui il Capo delle forze di terra di Mosca Vasily Tonkoshkurov, e 35 tonnellate di materiali. Una ...

CAOS Venezuela/ Torture e arresti - la risposta di Maduro ai successi di Guaidó : In VENEZUELA, il servizio Bolivariano di intelligence ha arrestato il capo gabinetto del Presidente ad Interim Juan Guaidó, l'avvocato Roberto Marrero

Venezuela - Lavrov : la Russia continuerà a sostenere il governo Maduro - : La posizione di Mosca nei confronti di Caracas rimmarrà invariata. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, durante l'incontro con il suo omologo Jorge Arreaza a Vienna a ...

Venezuela - Usa ritirano corpo diplomatico/ Blackout - Guaidò vs Maduro "Paese in tilt" : Venezuela, continuo Blackout: Guaidò vs Maduro, 'usurpatore, qui la gente muore'. Usa ritirano tutto il personale diplomatico rimasto

Venezuela - quinto giorno di blackout. Maduro chiude scuole e uffici : Venezuela nel caos per il quinto giorno consecutivo di blackout che ha paralizzato l'economia. Mancano generi di prima necessità. Ironia della sorte, nella nazione tra le più ricche di giacimenti petroliferi scarseggiano pure benzina e gasolio, i mezzi di trasporto sono costretti a ...

Maduro accusa i nemici del Venezuela di usare armi ad alta tecnologia - : Secondo il capo dello stato, è attualmente in corso una guerra energetica, economica, finanziaria, politica e cospiratoria contro il Venezuela. "Essa mira a danneggiare il Venezuela e la sua intera ...

Venezuela - il blackout ha causato 13 morti. Maduro : «Respingeremo l'imboscata imperialista» : Sarebbero tredici i pazienti morti in Venezuela a causa del blackout elettrico iniziato lo scorso giovedì. A denunciarlo è stato il medico Julio Castro. Nel suo ospedale, il Manuel Nunez Tovar di ...

Venezuela - 14 morti per blackout. Manifestazioni pro Maduro e Guaidó | : Le vittime, spiega un medico locale, sono decedute tutte nello stesso ospedale tranne una. Ancora ignote le cause dello stop all'elettricità. L'esecutivo: Usa dietro cyber attacco. In migliaia in ...

Venezuela - continua blackout. Oggi manifestazioni pro Maduro e Guaidó - : Ancora ignote le cause dell'interruzione di elettricità che ha colpito il Paese. L'esecutivo accusa: dietro cyber attacco ci sono Usa. In migliaia sono attesi in piazza con il leader dell'opposizione: ...

Il Venezuela piomba nel buio - per Maduro è sabotaggio. In tilt l’aeroporto di Caracas : Il Venezuela e' piombato nel buio, e non solo metaforicamente: la rete elettrica del paese latinoamericano e' andata in tilt, riaccendendo la guerra di parole tra Washington, che accusa di "incompetenza" Nicolas Maduro, e Caracas, che ha accusato gli Stati Uniti di aver messo in atto un "sabotaggio". Il peggior blackout della storia del Venezuela ha colpito la capitale Venezuelana Caracas, incluso l'aeroporto Simon Bolivar, e la maggior parte ...

Blackout in Venezuela e Maduro incolpa gli USA : 'È sabotaggio' : A Caracas sono ormai più di 15 ore che non si riesce a risolvere il Blackout della rete elettrica che ha colpito il Venezuela. Tra i servizi fuori funzione troviamo la metro della città e la rete telefonica, mentre gli aerei sono stati dirottati su altri aeroporti, ma ciò che preoccupa maggiormente sono i macchinari delle strutture sanitarie della Capitale. Misure di sicurezza messe in atto in Venezuela Il governo Venezuelano, davanti già alle ...

Venezuela - blackout in tutto il Paese/ Maduro 'sabotaggio Usa' - Guaidò 'usurpatore!' : blackout in Venezuela, elettricità interrotta per diverse ore in gran parte del Paese: Nicolas Maduro si scaglia contro Donald Trump.