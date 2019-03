Venezuela | Di Maio agli Usa | “L’Italia non riconosce Maduro Chiediamo subito nuove

Vertice a Palazzo Chigi senza Di Maio. Contrasti su Tav e Venezuela. Salvini 'Il testo costi-benefici Non l ho letto' : ... il vicepremier Salvini, il ministro Fraccaro, il sottosegretario Giorgetti - c'era anche la politica internazionale. Con una doppia fonte di imbarazzo per la politica del governo. Dal Venezuela alle ...

Vertice a Palazzo Chigi : sul tavolo i dossier Tav e Venezuela. Assente Di Maio : È in corso a Palazzo Chigi il Vertice di governo. Presenti, oltre al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepremier Matteo Salvini, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Sul tavolo i dossier Venezuela e Tav.Il vicepremier M5S Luigi Di Maio, Assente, sarebbe rimasto al Mise, delegando per lui Riccardo Fraccaro. Al ...

Venezuela - Di Maio a Guaidò : “Italia evita ogni ingerenza esterna - siano Venezuelani a decidere del loro futuro” : Ringrazia, declina e ribadisce la linea: sulle vicende Venezuelane il M5s preferisce evitare ingerenze. “Siamo ben consapevoli che il Venezuela sta attraversando un periodo storico complesso e doloroso – ha scritto il vicepremier Luigi Di Maio in una lettera pubblicata dal quotidiano Avvenire, intesa come risposta all’incontro chiestogli dall’autoproclamato presidente Venezuelano Juan Guaidò – Al riguardo è mia ...

Venezuela - il vicepremier Luigi Di Maio : "Né con Maduro né con Guaidó : Italia deve essere neutrale" : ..."meccanismo" di dialogo Uruguay e Messico hanno proposto oggi l'istituzione di un meccanismo di dialogo senza condizioni preliminari per facilitare una soluzione negoziata della crisi politica in ...

Venezuela - Guaidò chiede un incontro a Salvini e Di Maio : “Piano di ripristino della democrazia” : Juan Guaidò ha chiesto di incontrare i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Fonti del governo italiano ha reso noto che il presidente dell’Assemblea nazionale autoproclamato capo del governo del Venezuela ha inviato due lettere al capo politico del M5s e al segretario della Lega, chiedendo un faccia a faccia a Roma “nel più breve tempo possibile” con una delegazione ufficiale del Parlamento del Paese sudamericano ...

Il Venezuela raccontato da un italiano di Caracas. Lettera a Di Maio : Sig. Luigi Di Maio, ho avuto la sfortuna di ascoltare le sue parole circa la decisione del governo italiano di non riconoscere Juan Guaidó come presidente ad interim del Venezuela. Vivo a Caracas da quasi 34 anni, ho moglie Venezuelana e figli e nipoti italo-Venezuelani. Il 5 per cento della popolaz

Di Maio risponde a Guaidò : "Il cambiamento lo decidono i Venezuelani" : "Il cambiamento lo decidono i cittadini venezuelani. Noi siamo dalla parte della pace e della democrazia, quindi dobbiamo creare tutti i i presupposti per favorire nuove elezioni". Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, a Montecitorio, rispondendo all'appello di Juan Guaidò. Di Maio ha detto di non riconoscere Maduro, ma nemmeno Guaidò, perché servono elezioni democratiche che stabiliscano chi guida il Venezuela. ...

