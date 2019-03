USA - PIL sotto le attese al 2 - 2% nel 4° trimestre : Nel 3° trimestre l'economia era cresciuta del 3,4%. La crescita è stata rallentata dai consumi +2,5%, erano +3,5%, e dai profitti delle imprese, scesi di 9,7 milioni rispetto alla crescita di 78,2 ...

Fed lascia tassi invariati - taglia stime Pil e inflazione USA. Le indicazioni dal dot plot : Come da attese, la Federal Reserve di Jerome Powell ha lasciato i tassi sui fed funds Usa invariati al range compreso tra il 2,25% e il 2,50%, indicando l'intenzione di non procedere ad alcuna stretta ...

Roma - via della seta : Moavero legati a pilastro alleanza USA : Ministro Moavero nulla della tradizionale alleanza, amicizia e vicinanza con gli Usa è messa in discussione con un memorandum o un altro tipo di atto

USA - paura di volare sul 737 MAX anche per hostess e piloti : ROMA - Ora che anche gli Stati Uniti hanno messo a terra i 737 MAX-8, emergono retroscena, denunce, le confessioni di piloti e assistenti di volo che parlano di 'scarsa fiducia' in quelle macchine. ...

"Piloti USA segnalavano problemi con i 737 Max 8". Lo rivelano i media americani citando rapporti della Nasa : Ci sono stati "alcuni casi" di problemi di controllo in volo con i 737 MAX 8 anche negli Usa. Lo scrivono il New York Times e altri media americani, citando rapporti raccolti dal database della Nasa che viene compilato da piloti o membri d'equipaggio in forma anonima: le compagnie hanno accordi di riservatezza tali da consentire il licenziamento di chi diffonda notizie.In almeno due casi, l'aereo ha puntato il muso verso il basso (in fase di ...

Aereo precipitato in Etiopia - sotto accUSA il software e i manuali forniti ai piloti : Quando precipita un Aereo, di solito comincia la ridda delle ipotesi sulle cause del disastro, ma il B-737 dell’Ethiopian Airlines sembra fare eccezione: sia pure in attesa che parlino le scatole nere per dare certezze, gli esperti si dicono già adesso abbastanza sicuri sul come e sul perché il Boeing sia caduto, e puntano il dito sul software del ...

Incidente aereo Ethiopian Airlines : il pilota aveva alle spalle 8 mila ore di volo - gli USA indagano sulle cause del disastro : Ethiopian Airlines ha comunicato in una nota che il comandante del Boeing precipitato in Etiopia con 157 persone a bordo era il capitano Yared Getachew, e aveva alle spalle un’esperienza di oltre 8mila ore di volo. Nella cabina di pilotaggio c’era al suo fianco il primo ufficiale Ahmned Nur Mohammond, che aveva un’esperienza di 200 ore di volo. La compagnia in una nota precisa anche che è “troppo presto per fare ...

8 marzo - Salvini : “Ddl Pillon è solo l’inizio - troppe donne USAno i minori come ricatto” : Matteo Salvini in Senato, in occasione dell'8 marzo, parla in conferenza stampa in Senato del Ddl Pillon: "È solo un punto di partenza, ma il diritto di famiglia va riformato. Bisogna lavorare sulla parità di diritti di ex moglie, ex mariti, figli, che non diventano ex, e nonni. Troppo spesso i bimbi sono usati per le beghe degli adulti".Continua a leggere

Pil USA smentisce gli scettici - evitata frenata improvvisa : Pil Usa, qualche passo falso lato commercio e consumi Andando nel dettaglio, i dati mostrano qualche passo falso per la prima economia al mondo. Come ad esempio la parziale frenata della crescita ...

