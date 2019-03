Universiadi | accordo per i seggiolini allo stadio San Paolo

calcioweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2019)raggiunto sul cronoprogramma per l’intervento suiSandi Napoli, in vista dell’Universiade che si terrà dal 3 al 14 luglio. A breve ci sarà il via ai lavori nell’impianto, mentre lo smontaggio dei posti a sedere comincerà dal giorno successivo alla partita di andata dei quarti di finale di Europa League tra Napoli e Arsenal, in programma il 18 aprile alle ore 21. Le aree di smontaggio deisaranno poi individuate tenendo conto del cammino del club azzurro in Coppa. “Adesso, grazie alla disponibilità Napoli, è concreta la possibilità di realizzare l’intero intervento di smontaggio e poi montaggio dei nuovientro la data prefissata, ovvero il 29 giugno“, ha detto il Commissario straordinario per l’Universiade, Gianluca Basile.stesso tempo, sempre per le, il sindaco ...

rep_napoli : Universiadi, accordo raggiunto sui seggiolini al San Paolo [news aggiornata alle 15:43] - zazoomnews : Universiadi -97 accordo sedili S.Paolo - #Universiadi #accordo #sedili #S.Paolo - rep_napoli : Universiadi, accordo raggiunto sui seggiolini al San Paolo -