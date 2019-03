Undici titoli nella tracklist del nuovo album di Fabrizio Moro | Figli di nessuno è atteso

optimaitalia

(Di giovedì 28 marzo 2019)Sonodeldi, quello che il cantautore romano spedirà sul mercato a cominciare dal 12 aprile. Già rilasciato il singolo apripista, individuato in Ho bisogno di credere e approdato in radio dal 15 marzo scorso.Si inizia con la title track,di, per continuare fino alla conclusione delle tracce che si chiudono con Quando ti stringo forte. Ho bisogno di credere è invece il titolo numero 4 deldi, quello che darà un seguito a Pace, rilasciato nel 2017 a seguito della partecipazione al Festival di Sanremo. Il 2018 è stato invece l'anno di Parole, Rumori e Anni, che l'artista di San Basilio ha pensato per la calata al Teatro Ariston che ha calcato in duetto con Ermal Meta in Non mi avete fatto niente. Il brano, nonostante il rischio squalifica per presunto plagio, si è classificato al ...

