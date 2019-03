Una Vita | trame spagnole | Diego pestato gravemente | Blanca partorisce sulla strada

Una Vita - anticipazioni : Diego lascia Blanca - Ursula e Samuel contenti : Nuovo appuntamento con le notizie su Una Vita, la telenovella che da tanti anni intrattiene i pomeriggi degli italiani. Le anticipazioni delle puntate in onda nei prossimi giorni su Canale 5 si soffermano su Diego Alday, il fratello maggiore di Samuel. Il ragazzo infatti scoprirà di essere nuovamente malato, tanto da prendere una decisione clamorosa in merito alla sua storia d'amore con Blanca. Una Vita: Diego lascia Blanca L'alleanza tra Samuel ...

Che sorpresa - Paranoia Airlines di Fedez è un’operazione di marketing : “Volevo che avesse Una Vita molto corta” : Paranoia Airlines di Fedez è un'operazione di marketing. A lasciarlo intendere è l'ormai imprenditore Federico Lucia nel corso della recente intervista rilasciata a Marco Montemagno, nella quale ha parlato di tutti i suoi progetti più recenti e dell'attività parallela che svolge su Instagram, da lui considerato un vero e proprio lavoro. Volevi solo Soldi, direbbe Mahmood, e sembrano essere proprio questi gli intenti di Fedez che non ha fatto ...

Trame Una Vita : Ursula abbandonò Olga e Blanca poiché versava in una condizione di povertà : E’ in arrivo un clamoroso colpo di scena nei prossimi episodi italiani della telenovela spagnola “Una Vita”. Le anticipazioni svelano che presto verrà alla luce qualcosa di sconvolgente sulla dark lady di Acacias 38. Si tratta di Ursula Dicenta, e presto si scoprirà finalmente come mai non ha cresciuto le figlie Blanca e Olga sin da piccole. A seguito del decesso di quest’ultima, che morirà per mano della sua stessa madre per aver tentato di ...

Anticipazioni Una Vita : Diego pensa di essere nuovamente malato : La famosa soap Una Vita, come tutte le settimane, 'regala' molte Anticipazioni curiose. Una delle novità delle prossime puntate riguarderà Diego Alday, interpretato da Ruben De Eguia, che si ritroverà in uno stato di notevole agitazione e preoccupazione. Il giovane penserà di essere di nuovo molto malato, poiché Ursula e Samuel, al fine di allontanarlo da Blanca, convinceranno un medico a far credere al ragazzo che presto morirà. Diego lascia ...

Ammazza il marito a coltellate - poi confessa : “Una Vita di soprusi e umiliazioni” : Annamaria Fioriti, 76 anni ha ucciso a coltellate il marito Enzo Bei Angeloni, 79, nella loro abitazione a Gubbio. Ex impiegata delle poste in pensione, Annamaria lo ha accoltellato al termine dell'ennesima lite. Il delitto sarebbe maturato, secondo la ricostruzione della donna, in un contesto di soprusi e umiliazioni continue. "Ero esasperata" ha detto la 76enne, che tuttavia si dice pentita.Continua a leggere

Roma - Totti : anniversario dell'esordio. 'Una sola maglia? Scelta di vita' : ... Francesco Totti, prima di lasciare Doha e il Qatar dove con la Roma ha partecipato ad incontri con gli sponsor, si è raccontato ai microfoni di 'Bein Sport'. L'intervista integrale andrà in onda nei ...

Spoiler Una Vita : Diego decide di partire - Blanca si scaglia contro Jaime : Nuovo appuntamento dedicato alla telenovela spagnola “Una Vita” in onda sulle reti ammiraglia Mediaset. Le anticipazioni degli episodi che il pubblico vedrà in Italia tra qualche mese, ci dicono che Diego Alday dopo essere venuto a conoscenza di essere di nuovo malato, deciderà di lasciare il paese mettendo fine alla relazione con Blanca Dicenta. Quest’ultima non avendo ricevuto nessuna spiegazione dal suo amato, accuserà il suocero Jaime di ...

Una Vita - anticipazioni puntata di venerdì 29 e domenica 31 marzo 2019 : anticipazioni puntata 675 di Una VITA di venerdì 29 e domenica 31 marzo 2019: Olga conduce Blanca all’albero vicino al quale lei era stata abbandonata da piccola, per farle “assaggiare” lo stesso trattamento… Susana, grazie alla conferma di Liberto, è ora certa che è stata Rosina a rilevare la sartoria… Ottime notizie, finalmente, per Antonito: l’uomo che aveva minacciato i Palacios e attentato alla VITA di ...

Papa Francesco evita il baciamano dei fedeli e il video stupisce tutti. Ma c’è Una spiegazione : “Il motivo è uno solo” : Il video di Papa Francesco che si ritrae quando i fedeli cercano di baciare il suo anello, a Loreto, è diventato subito virale. Ora, però, a distanza di tre giorni, è arrivata la spiegazione del direttore della Sala stampa vaticana, Alessandro Gisotti: “Il motivo è molto semplice. È una questione di igiene: quando ci sono lunghe file di fedeli, il Papa vuole evitare rischi di contagio per la gente. Quindi non per sé, ma per i fedeli ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Huertas torna ad Acacias e seduce Diego : L'Alday tradirà Blanca con l'ex amante di Felipe? Pare che Huertas, tornata ad Acacias, riuscirà a far capitolare il fedele Diego.

Anticipazioni Una Vita Trama Puntate 1-7 aprile 2019 : La Morte di Olga e Adela! : Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 1 aprile a domenica 7 aprile 2019: due morti! La rabbia di Samuel! Maria Luisa e Victor si lasciano… Anticipazioni Una Vita: Ursula uccide Olga e Adela muore per difendere Simon dai sicari di Arturo! Blanca bacia Diego per l’ennesima volta e Samuel lo scopre! Maria Luisa e Victor decidono di sposarsi… in sette giorni! Mendez inizia delle indagini sul colonnello Valverde! Cosa ...

Lutto a Venezia - Pietro muore a 15 giorni di vita per Una enterocolite necrotizzante : Pietro S., di Campagna Lupia, Venezia, è morto a soli 15 giorni di vita per una enterocolite necrotizzante aggressiva, una patologia molto comune nei neonati, soprattutto in quelli prematuri. Dopo l'autopsia, la salma è restituita alla famiglia per i funerali.Continua a leggere

Non è la D’Urso - Asia Argento piange e Barbara manda la pubblicità : “Sono Una persona molto sola. Morgan? L’amore più grande della mia vita” : “Sono una persona molto sola, Corona mi ha fatto del bene in quei due, tre giorni che l’ho visto. Non è stata una storia e non sarei capace di averne una dopo la morte del mio compagno”, Asia Argento scoppia in lacrime verso la fine della sua intervista a Non è la D’Urso quando l’argomento si sposta su Anthony Bourdain, lo chef morto suicida lo scorso giugno. L’attrice si blocca, non riesce a proseguire, la ...

Anticipazioni Una Vita : dal 6 aprile la telenovela torna in onda anche di sabato : Buone notizie in vista per i telespettatori di Una Vita, uno dei programmi fiore all'occhiello del palinsesto pomeridiano di Canale 5. Con la sospensione della puntata di Amici del sabato, visto l'inizio del serale nella stessa giornata, le vicende di Acacias 38 troveranno spazio anche nel giorno pre-festivo. Tale programmazione avrà inizio il prossimo 6 aprile, giorno in cui Una Vita andrà in onda a partire dalle ore 14:10 al termine della soap ...