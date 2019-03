Una foto capace di innescare mille epifanie

In Burundi tre ragazze sono in carcere per aver scarabocchiato Una foto del presidente : sono accusate di "vilipendio del capo dello Stato" per quattro disegnini su un libro scolastico, e non è la prima volta

Huawei P30 Lite è ufficiale con Una tripla fotocamera e display da 6 - 15 pollici : A Parigi, spazio anche per Huawei P30 Lite, il best buy del terzetto della nuova serie P che ha dalla sua un rapporto qualità prezzo elevato e chicche interessanti come una tripla fotocamera posteriore e un bel display dalle dimensioni tutto sommato giuste. L'articolo Huawei P30 Lite è ufficiale con una tripla fotocamera e display da 6,15 pollici proviene da TuttoAndroid.

Morto Bruno Oliviero - il fotografo delle dive : da Sophia Loren a Una giovanissima Ornella Muti : Morto Bruno Oliviero, il fotografo delle dive. Il suo obiettivo immortalò tutte le meraviglie italiane del grande schermo: da Sophia Loren a Claudia Cardinali, Monica Bellucci e Sabrina...

Devastanti grandinate in Texas - “sembrava Una tempesta di neve” : chicchi fino a 7cm - danneggiate case - auto e Una chiesa [FOTO e VIDEO] : case, auto e una chiesa sono state danneggiate dalla grandine quando violenti temporali si sono spostati sul Texas settentrionale. I chicchi (se così si possono definire) di grandine più grandi hanno bersagliato le aree a nord di Dallas con l’arrivo di temporali a supercella. Le supercelle hanno la reputazione di produrre grandine di grandi dimensioni e quella del Texas non ha fatto alcuna eccezione, dal momento che sono stati riportati chicchi ...

Halsey ha condiviso Una foto del suo primo tour e stenterai a riconoscerla : Accompagnata da delle parole molto importanti The post Halsey ha condiviso una foto del suo primo tour e stenterai a riconoscerla appeared first on News Mtv Italia.

Forum LED di Disano - Una luce ecologica e ad alta qualità per lo sport - infrastrutture e le grandi aree [FOTO] : 1/5 ...

Harry e baby George - perché zio e nipote non hanno nessUna foto insieme? Ecco la verità : Il principe Harry e baby George sono tra i membri della famiglia reale più amati dai sudditi di sua maestà. Eppure zio e nipote non hanno una foto insieme. Almeno tra quelle pubblicate...

In Norvegia il ristorante sott’acqua più grande del mondo - Una meraviglia immersa nelle acque del Mare del Nord [FOTO] : Avete mai provato a mangiare sott’acqua? In Norvegia è stato appena inaugurato un ristorante che vi permetterà di farlo a ben 5 metri di profondità e promette di essere una meta immancabile per i turisti. Non poteva che chiamarsi “Under” il più grande ristorante sott’acqua del mondo, il primo di questo tipo in Europa. In profondità nel Mare di Lindesnes, nella punta meridionale della Norvegia, i clienti potranno osservare il passaggio della ...

Huawei P30 Pro e P30 provati da noi : luccicano e il PRO ha Una fotocamera assurda (video) : Anteprima video dei nuovi flagship di Huawei, P30 e P30 Pro. Avanzati e con un look luccicante, vi raccontiamo le nostre prime impressioni hands-on. L'articolo Huawei P30 Pro e P30 provati da noi: luccicano e il PRO ha una fotocamera assurda (video) proviene da TuttoAndroid.

Enorme pesce ritrovato su Una spiaggia in Australia : è il Mola mola - il pesce osseo più grande del mondo [FOTO] : Un Enorme pesce dallo strano aspetto è stato scoperto da due pescatori sulla spiaggia al Coorong National Park, 80km a sud della città di Adelaide, nel sud dell’Australia. Il pesce luna (mola mola) è stato individuato alla foce del fiume Murray da Steven Jones e Hunter Church. Jones inizialmente aveva pensato che si trattasse di un pezzo di legno. Linette Grzelak, compagna di Jones che ha postato le foto sui social, ha scritto che il pesce è ...

Stankovic pubblica Una foto con Batistuta e Totti : 41 titoli in tre : Dejan Stankovic ha pubblicato una foto su Instagram nella quale il dirigente serbo appare in compagnia dell’ex capitano della Roma Francesco Totti e dell’ex attaccante Gabriel Omar Batistuta. In meno di un giorno, la foto ha raggiunto circa22mila like e nella didascalia si legge: “Con Imperatore e Re Leone… Che battaglie in campo, ma sempre con grande rispetto…“. Lo scatto racchiude tre campioni ...