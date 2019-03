Ultime Notizie Roma del 28-03-2019 ore 20 | 10

Infortunio Cristiano Ronaldo - come sta CR7? Le Ultime Notizie - è corsa contro il tempo per l’Ajax : 10 Aprile 2019. La data è già segnata sul calendario da tempo, perchè quel giorno si disputerà l’andata dei quarti di finale di Champions League tra Ajax e Juventus. Con lo Scudetto praticamente ormai conquistato, tutti i pensieri dei bianconeri sono rivolti a quella partita e soprattutto alle condizioni di Cristiano Ronaldo. La stella portoghese si è infortunato durante la sfida del suo Portogallo contro la Serbia. Il solito scatto in ...

Ultime Notizie Roma del 28-03-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio La legittima difesa Senato approvato il testo in via definitiva in aula Matteo Salvini ministri leghisti Buongiorno e centinaio ha sempre i rappresentanti di governo Salvini Oggi è un giorno bellissimo sto ai vari giudiziarie un punto del contratto di governo abbiamo realizzato dice Bonafede i penalisti una legge inutile pericolosa intanto e li tiene la ...

Ultime Notizie Roma del 28-03-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio con 201 voti favorevoli 38 contrari e astenuti elezioni alto in terza lettura approvato il disegno di legge sulla legittima difesa Il voto è stato accolto dagli applausi della Lega è di parte del MoVimento 5 Stelle in piedi si è schierato contro il provvedimento in aula il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ministro per la pubblica ...

Ultime Notizie Roma del 28-03-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio la vittima difesa è legge il Senato ha approvato il testo in via definitiva in aula Matteo Salvini ministri leghisti Buongiorno Il centinaio assenti rappresentanti di governo del MoVimento 5 Stelle Salvini Oggi è un giorno bellissimo stop al Calvario giudiziario era un punto del contratto di governo e abbiamo realizzato dice il ministro ...

Ultime Notizie Roma del 28-03-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Roberta Frasca disegno di legge sulla legittima difesa è legge l’assemblea del Senato Infatti approvato il provvedimento in terza lettura con voti 201 Forlì 38 astenuti Il voto è stato accolto dagli applausi della Lega è di parte del 5 stelle in aula il Ministro dell’Interno Salvini ministro per la pubblica amministrazione giorno è quello per l’agricoltura ...

Ultime Notizie Roma del 28-03-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli almeno tre uomini sono stati fatti sbarcare dal Mercantile turco Con i polsi legati da fascette di plastica e sono stati caricati nella parte posteriore senza finestrini di un furgone grigio del Maltese la maggior parte delle persone sbarcate dalla nave dirottata 100 Invece liberamente il sale a bordo di piccoli bus delle forze dell’ordine di ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Il mercantile dirottato è a Malta - 28 marzo 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Il mercantile dirottato dai profughi a bordo è giunto stamattina presso il porto di La Valletta a Malta, 28 marzo 2019,

Mini naja per i giovani tra i 18 e i 22 anni - cosa è e come funziona - Ultime Notizie Flash : La Camera ha dato l'ok per la Mini naja. Si tratta di un percorso formativo in caserma della durata di sei mesi per i giovani tra i 18 e i 22 anni

Brexit Ultime Notizie : 8 proposte alternative alla May in caso di dimissioni : Brexit ultime notizie: 8 proposte alternative alla May in caso di dimissioni È tutta sintetizzata lì, nella prima pagina del The Guardian di questa mattina l’evoluzione della trattativa su Brexit. “Il Parlamento ha finalmente detto la sua: No. No. No. No. No. No. No. No“. Guardian front page, Thursday 28 March 2019: Parliament finally has its say: No. No. No. No. No. No. No. No pic.twitter.com/F21ltmOu1K— ...

