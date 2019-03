Ultime Notizie Roma del 28-03-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli il Mercantile dai migranti e nel porto a Malta dopo che il controllo della nave è stato restituito al che abitano dalle forze armate le forze armate maltesi hanno preso il controllo del Mercantile dirottato dai migranti ora è rotta la porta maltese con a bordo tutti i passeggeri e l’equipaggio le autorità maltesi riferisce il tempo Malta hanno stabilito un ...

Concorso straordinario infanzia e primaria : calendari e Ultime Notizie USR : La FLC CGIL ha pubblicato il calendario e gli aggiornamenti sul Concorso straordinario scuola infanzia e primaria 2019. Ecco di seguito la situazione aggiornata per ogni regione. Si ricorda che i candidati vengono convocati 24 ore prima della prova orale, per l’estrazione della traccia. calendario e aggiornamenti Concorso straordinario scuola infanzia e primaria Concorso straordinario scuola infanzia e primaria 2019: dove trovare gli ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 41 per tutti ed esodati - il punto di Rizzetto : Pensioni ultime notizie: Quota 41 per tutti ed esodati, il punto di Rizzetto Chiamato in causa dal deputato M5S Luca Sut sulle divergenze in merito al Decretone, l’esponente di Fratelli d’Italia Walter Rizzetto ha replicato con un lungo post su Facebook, intitolato “La differenza tra il parlare e l’agire”. Rizzetto parla di diversi temi: non solo del maxi-decreto che contiene Quota 100 e reddito di cittadinanza, e per il quale è ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : La May offre le dimissioni - 28 marzo 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: La May offre le dimissioni; Crescita zero per l'economia italiana; Norma europea contro la plastica, 28 marzo 2019,.

Harry e il principino George non hanno foto insieme - svelato il motivo - Foto - - Ultime Notizie Flash : Nessuna Foto insieme per il principe Harry e il principino George, c'è un motivo per cui non ci sono scatti tra zio e nipote, Foto,

Brexit Ultime Notizie - Theresa May offre dimissioni in cambio di ok a suo accordo - Sky TG24 - : Nel corso di una riunione dei Tories, la premier si è detta "pronta a lasciare l'incarico in anticipo pur di assicurare una Brexit ordinata". Per abbandonare il posto però, chiede il via libera della ...

