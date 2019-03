lastampa

(Di giovedì 28 marzo 2019) È dedicato alla condivisione di storie e di esperienze in giro per il mondo ilche ogni anno l', l'Associazione delegati ufficiali del turismo estero in Italia, assegna aidio. Per il 2019 La Stampa con l'insertoha ...

FedericoTaddia : RT @LaStampa: “Tuttigusti” sbanca il premio Adutei per i migliori reportage di viaggi - LaStampa : “Tuttigusti” sbanca il premio Adutei per i migliori reportage di viaggi -