Tutti pistoleri | hip hip urrà!

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2019) Evviva, da oggicon la pistola! Entra in casa qualcuno? Sparo. Aleggia un’ombra in giardino? Chiedo chi è, e poi sparo. Sbuca un malintenzionato nel retro della mia fattoria per fregarmi la benzina del trattore? E’ già la quinta volta che accade, ora basta: sparo.E’ legittimo difendersi, è sacrosanto tutelare la propria tranquillità. Chi può essere in disaccordo? Chi può pensare che sia da tutelare il ladro e non il derubato, colui che ci mette paura, che usa violenza?Prima di arrivare allo sparo, prima di alleggerire la nostra coscienza mettendoci in tasca un’arma da fuoco con la quale non abbiamo mai avuto dimestichezza e grazie alla quale potremmo far più guai di quelli previsti, il Parlamento avrebbe dovuto mostrare il medesimo impegno nel ricercare e punire i delinquenti, di piccola come di grande taglia. L’ha fatto? Riesce a garantire la sicurezza, per la quale noi ...

romi_andrio : @eizaghi @ArsenaleKappa Caspita !cosi ci sorbiremo salvini a vita !lui non farà nemmeno molta fatica ,basta una nav… - FabrizioFattori : Tutti pistoleri con il dito caricato a salve ????? #djsetlive #afrobeats #djlyfestyle @ MAMAMIA - florianademiche : @SarahConnor_18 Si è vero ma anche gli americani sono tutti pistoleri ed uccidono persone con la sedia elettrica. Allora? -