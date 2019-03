Tutte le mie notti | trama | cast e anticipazioni del film al cinema

Due donne - bugie e segreti : arriva il noir “Tutte le mie notti” : L'incontro tra due donne molto diverse, che nascondono segreti, in una notte che le cambierà per sempre. E' un noir psicologico che gioca su sottili sfumature "Tutte le mie notti", opera prima di Manfredi Lucibello dal 28 marzo al cinema, prodotto dai Manetti Bros. Barbora Bobulova è Veronica, che una notte soccorre per strada Sara, Benedetta Porcaroli, una ragazza molto bella e vestita in modo elegante che sembra sconvolta. E' stata a una ...