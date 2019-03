Turchia Erdogan | Santa Sofia sarà una moschea

Così l'Erdoganomics sta portando la Turchia in recessione : Non ultimo, il crollo della lira ha fatto crescere il costo delle importazioni di ferro, acciaio e come dei carburanti necessari all'economia nazionale. La Erdoganomics non funziona più.

Così l’Erdoganomics sta portando la Turchia in recessione : Berlino. Dopo un decennio al galoppo anche il pil della Turchia si è contratto per due trimestri consecutivi (meno 1,6 per cento nel terzo e meno 2,4 nel quarto trimestre del 2018). Il paese è entrato in recessione. Il ministro delle Finanze Berat Albayrak ha reagito affermando che “in termini di at

Turchia - ho assistito al processo agli avvocati accusati da Erdogan : una parodia dello Stato di diritto : Ho avuto occasione di assistere, la settimana scorsa, alle udienze finali del processo intentato, nei pressi di Istanbul, contro venti avvocati, membri e militanti, uomini e donne, dell’associazione dei giuristi progressisti (CHD). Come prevedibile, si sono avute, mercoledì, una serie di pesanti condanne, fino a diciotto anni di carcere. Il “delitto”? Aver preso sul serio la professione legale, difendendo membri di ...

Bruxelles “chiude” le porte a Erdogan. L’Europarlamento chiede di sospendere i negoziati per adesione Turchia : Con una risoluzione adottata oggi a Strasburgo dalla plenaria con 370 voti favorevoli, 109 contrari e 143 astensioni, il Parlamento europeo ha raccomandato al Consiglio Ue e alla Commissione di sospendere formalmente i colloqui di adesione della Turchia all'Unione, e considerata la situazione dei diritti umani e la nuova costituzione, dopo anni di grave arretramento politico e democratico del Paese. Il Parlamento rimane seriamente preoccupato ...

Turchia in recessione - duro colpo per Erdogan : A fine 2018, nel tentativo di guadagnare consensi, il presidente ha annunciato una serie di misure volte a tamponare gli effetti negativi del rallentamento dell'economia. Misure rivolte soprattutto ...

Turchia : il misterioso exploit del Basaksehir - la squadra di Erdogan che vola verso il suo primo scudetto : Misteri, politica, antipatie, vecchie glorie. Il Basaksehir è anche la squadra più esperta del torneo, l'unica oltre i 30 anni . In campo ha vecchie lenze come Arda Turan , 32 anni, in prestito dal ...

DEFNE SAMYELI/ Chi è la Miss Turchia accusata di aver girato un video hard con il premier Erdogan : Un presunto video a luci rosse spaventa il premier della Turchia Erdogan, accusato di rapporti con la ex Miss Turchia DEFNE SAMYELI, ecco di cosa si tratta in questa notizia