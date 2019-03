Truffa agli anziani - arrestati padre e figlio napoletani : La Polizia di Stato di Ragusa arresta altri due Truffatori seriali napoletani professionisti nel simulare finti incidenti facendo credere ai parenti delle 'vittime' di poter risarcire con 10.000 euro ...

Truffa del Postamat : Striscia smaschera la frode sugli acquisti online col vaglia veloce : "Striscia la Notizia" continua a manifestare l'attenzione nei confronti dei cittadini, provando a denunciare situazioni che possono portare alle volte a situazioni incresciose e, in altre, addirittura a perdere del denaro, come accaduto con la così detta "Truffa del Postamat". Uno strumento di cui alcuni malintenzionati si servono per appropriarsi indebitamente di denaro, Truffando dei malcapitati che si vedono il conto corrente svuotato a volte ...

Russiagate - Cohen attacca Trump : 'Truffatore e imbroglione - ha mentito agli americani' : 'Io so chi è Donald Trump. Un razzista, un truffatore, un bugiardo . Non voleva fare il presidente ma vendere il suo marchio. E mi vergogno di aver preso parte ai suoi illeciti invece di ascoltare la ...

Simona Tagli sono stata vittima della Truffa dei diamanti : Simona Tagli è stata intervistata dal ‘Corriere della sera’, e ha confermato di essere tra le vittime illustri di una maxitruffa di diamanti da centinaia di milioni di euro ai danni di risparmiatori, investitori e clienti vip: “Mi sono fatta fregare, ma non importa. Mi farò un bell’anello. La conduttrice non è l’unica ad aver creduto a queste promesse. “Ho perso più di 36mila euro, non 29. Mi piaceva l’idea perché sono diamanti ...

Simona Tagli parla della Truffa dei diamanti : “Così mi sono fatta fregare 36mila euro” : diamanti venduti a prezzi gonfiati rispetto al loro valore reale, con false quotazioni pubblicizzate sui giornali e con l’intermediazione anche di istituti di credito. E’ il fulcro dell’inchiesta della Procura di Milano su una presunta maxi truffa da centinaia di milioni di euro ai danni di risparmiatori, investitori ma anche clienti vip, tra cui anche la showgirl Simona Tagli che in un’intervista al Corriere della Sera ha raccontato come ...

Truffa diamanti - 5 banche indagate. «Vasco Rossi - Panicucci e Simona Tagli tra i raggirati» : C'è anche Vasco Rossi fra le vittime della presunta maxiTruffa ai danni di investitori e risparmiatori. Nell'indagine coordinata dall'aggiunto Riccardo Targetti e dal pm Grazia...

Vende mobile online ma si ritrova col conto svuotato : la Truffa del vaglia on line : La 47enne è stata raggirata due volte con la truffa del vaglia online e, invece di incassare il previsto prezzo di 1300 euro, ha sborsato ben 2600 euro senza accorgersene. Dopo la denuncia fortunatamente i carabinieri hanno individuato un 32enne già noto per analoghe frodi su internet.Continua a leggere

Truffa concorso polizia penitenziaria svolto nel 2016 : 160 indagati - tre agli arresti : Nella mattinata odierna è stata notificata la conclusione delle accurate indagini svolte per un totale di 160 concorrenti che avevano svolto nell'anno 2016 un concorso per accedere al corpo della polizia penitenziaria. Secondo quanto dichiarato dalle Forza dell’Ordine è stato eseguito l’ordine di arresto ai domiciliari nei confronti di tre elementi, Dario Latela, Carolina Caiazzo e Daniele Caruso, ritenuti responsabili di aver divulgato ...