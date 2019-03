Trame spagnole Il Segreto | Francisca ostacola la nuova storia d' amore del suo ex pupillo

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : tre nuovi personaggi nelle Trame della Soap : Marchena, Lola e María Elena Casado de Brey sono i tre nuovi protagonisti de Il Segreto. Scopriamo chi sono e come si inseriranno nelle vicende di Puente Viejo.

Il Segreto - Trame spagnole : Isaac entra in possesso dei test di gravidanza di Antolina : Le vicende della telenovela Il Segreto nata dalla penna di Aurora Guerra sono sempre pronte a stupire il pubblico. Come vi abbiamo raccontato negli articoli precedenti, nel capitolo spagnolo numero 2043 colui che si è appropriato dell’eredità di Elsa Laguna è stato rintracciato da Isaac Guerrero. Si tratta del dottor Alvaro Fernandez che gli ha fatto una promessa dopo aver svelato al falegname di essersi alleato con Antolina contro la donna che ...

Una Vita Trame spagnole : Ramon tra le braccia di Carmen - Samuel e la moglie minacciati : Lo sceneggiato iberico “Una Vita” scritto da Aurora Guerra non smette di sorprendere. Gli spoiler degli episodi che verranno trasmessi sulla rete televisiva La 1 TVE la settimana prossima, svelano che Ramon Palacios supererà il lutto della defunta moglie Trini Crespo, deceduta dopo aver dato alla luce la piccola Milagros. In particolare il padre di Antonito e Maria Luisa si getterà tra le braccia della domestica Carmen, che in passato ha ...

Il Segreto Trame spagnole : Guerrero scopre il piano tra Antolina e il promesso sposo di Elsa : Nuovo spazio incentrato sullo sceneggiato spagnolo “Il Segreto” nato dalla penna dell'autrice Aurora Guerra. Come vi abbiamo raccontato negli articoli precedenti, nelle puntate iberiche recenti Elsa Laguna stava per mettere un punto definitivo alla sua passata relazione con Isaac Guerrero. La sorella del defunto Jesus si è gettata tra le braccia del dottor Alvaro Fernandez, senza però sapere i reali interessi dell'uomo. Quest'ultimo ha ...

Trame spagnole Una Vita : Ramon sempre più vicino a Carmen - Felipe cambia lavoro : Eccoci tornati con un nuovo appuntamento dedicato alla soap opera spagnola “Una Vita” sempre pronta a sorprendere. Negli episodi iberici della prossima settimana, Ramon Palacios dimostrerà di aver superato il recente lutto della moglie Trini Crespo, trascorrendo parecchio tempo in compagnia di Carmen. L’avvocato Felipe Alvarez Hermoso, invece, dopo essersi reso conto di aver avuto un atteggiamento poco corretto grazie a Liberto, si riconcilierà ...

Una Vita - Trame spagnole : Ursula violentata da due uomini e ripudiata dai genitori : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la telenovela di Canale 5 scritta da Aurora Guerra già autrice de Il Segreto. Le anticipazioni delle puntate spagnole, che vedremo in Italia solo tra qualche mese, svelano che il passato triste di Ursula Dicenta verrà a galla tramite un flash-black. I telespettatori, infatti, scopriranno che la dark lady era stata ripudiata dalla famiglia dopo aver subito un abuso da parte di due ...

Trame spagnole - Il Segreto : Donna Francisca ritorna con intenzioni bellicose : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da tanti anni sul canale del biscione. Le anticipazioni delle puntate spagnole, in onda tra qualche mese in Italia, si soffermano su Donna Francisca, interpretata da Maria Bouzas. La dark lady, infatti, tornerà a Puente Viejo più cattiva di prima dopo aver finto la sua morte. Francisca Montenegro esce di scena Donna Francisca tornerà ad essere la ...

Il Segreto Trame spagnole : Fe testimone di uno strano incontro tra Gonzalo e Mauricio : Continua il successo della longeva soap opera di canale 5, ideata da Aurora Guerra, 'Il Segreto' capace di attirare l'attenzione dei milioni di telespettatori italiani. Gli spoiler delle puntate spagnole in onda da lunedì 1 fino a venerdì 7 aprile fanno notare che Isaac non crederà alle parole di Elsa con Antolina che rimarrà colpita dalle accuse pubbliche della rivale. Elsa vivrà momenti di disperazione dovuti al fatto che nessuno crede alla ...

Il Segreto - Trame spagnole : Francisca contro Roberto - Isaac smaschera la moglie : Le trame della soap opera “Il Segreto”, ambientata a Puente Viejo, continuano ad appassionare il pubblico. Nelle puntate che verranno trasmesse in Spagna la settimana prossima, Francisca Montenegro attuerà un piano per impedire al cubano Roberto Sanchez di portare con sé Maria Castaneda. Isaac Guerrero invece smaschererà sua moglie Antolina, dato che scoprirà che aveva stretto un accordo con il dottor Alvaro Fernandez, contro Elsa Laguna. Il ...

Trame spagnole Il Segreto : Prudencio deciso a lasciare Puente Viejo - Elsa derubata : Proseguono le intricate avventure della famosa soap opera di origini spagnole “Il Segreto”, ambientata a Puente Viejo e sempre ricca di colpi di scena. Le anticipazioni delle puntate che il pubblico iberico avrà la possibilità di guardare la prossima settimana, ci dicono che Prudencio Ortega rimarrà fermo nella sua decisione, dato che ribadirà a Raimundo Ulloa che presto se ne andrà via dal quartiere. Elsa Laguna, invece, oltre a soffrire a ...

Trame spagnole Il Segreto : Julieta e Saul intenzionati a lasciare Puente Viejo : Nuovo appuntamento dedicato alla telenovela iberica “Il Segreto” scritta da Aurora Guerra. Arriva una clamorosa novità dalla Spagna, perché gli spoiler riguardanti gli episodi attuali rivelano che Julieta Uriarte (Claudia Galan) dopo essersi ripresa da un forte shock, precisamente dalla violenza fisica subita dai Molero, deciderà di dare una svolta alla sua vita. La nipote di Consuelo proporrà al suo amato Saul Ortega (Ruben Bernal) di ...

Trame spagnole Una Vita : la moglie di Samuel in arresto - Felipe aggredisce Ramon : Le avventure della serie televisiva “Una Vita” sono sempre più entusiasmanti. Nelle puntate che andranno in onda in Spagna questa settimana, la new entry Genoveva, ovvero la moglie di Samuel Alday, finirà dietro le sbarre del carcere dopo aver ferito involontariamente Rosina Rubio. L’avvocato Felipe Alvarez Hermoso, ancora molto scosso per la perdita della moglie Celia, aggredirà per l’ennesima volta il suo vecchio amico Ramon Palacios, con la ...

Il Segreto - Trame spagnole : Fernando capisce che Maria ha mentito sulla morte dei figli : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera di grande successo delle reti Mediaset. Le anticipazioni delle puntate, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, riguardando Fernando Mesia, interpretato dall'attore spagnolo Carlos Serrano. L'uomo, infatti, comincerà ad indagare sulla morte di Esperanza e Beltran, tanto da fare una scoperta sorprendente. Il Segreto: Fernando indaga su Maria Le indagini di Fernando Mesia ...

Trame spagnole Il Segreto : la Laguna non si sposa più - la fuga del Mesia : Eccoci con un nuovo spazio incentrato sulla soap opera spagnola “Il Segreto” ambientata a Puente Viejo. Nelle puntate che verranno trasmesse su “Antena 3” la settimana prossima, Elsa Laguna non riuscirà a coronare per la seconda volta il suo sogno d’amore. In particolare l’ex fidanzata di Isaac proprio il giorno del suo matrimonio verrà abbandonata, dal suo promesso sposo Alvaro Fernandez. Quest’ultimo farà perdere le sue tracce, e lascerà una ...