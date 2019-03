Tragedia a Nuoro | bambino di tre anni muore travolto dal trattore del nonno

Blastingnews

(Di giovedì 28 marzo 2019) Unaha sconvolto non sono una famiglia, ma l'intera comunità di Siniscola, vicino: undi soli 3è rimasto ucciso sul campo che stava arando suo, poco distante dalla casa di famiglia. Sul posto sono giunte le autorità per chiarire la dinamica del fatto che appare ancora incerta.La morte del piccolo L'incidente si è verificato intorno alle 17 di oggi quando il bimbo, di 3, si è improvvisamente allontanato dalla casa nella quale viveva con la famiglia, in campagna, per raggiungere ilche stava arando, con unagricolo, un campo poco distante. Cosa sia successo qui con esattezza è ancora al vaglio degli inquirenti, quel che è certo, però, è che il piccino è statodaled è deceduto sul colpo. Immediatamente, oltre ai familiari in preda alla disperazione, sono giunti solo posto i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco ...

lanuovasardegna : Capo Comino, bimbo di tre anni ucciso dal trattore. Tragedia in un terreno agricolo: il bimbo colpito dalla fresa… - MaggicaPolly : @bandaroja25mayo @marcohilo mio padre lavorò un paio di anni a Nuoro (erano gli anni '60) e quando usciva dall'uffi… -