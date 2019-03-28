Traffico Roma del 28-03-2019 ore 15 | 30

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Traffico Roma del 28-03-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 13:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE SONO TERMINATE LE CODE TRA APPIA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA CAUSATE DA UN PRECEDENTE INCIDENTE , ORA SI TRANSITA REGOLARMENTE SULL’INTERO ANELLO ALTRE CODE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA DIREZIONE Roma ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO SI TRANSITA CON DIFFICOLTA’ ANCHE ...
Traffico Roma del 28-03-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 13:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE SONO TERMINATE LE CODE TRA APPIA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA CAUSATE DA UN PRECEDENTE INCIDENTE , ORA SI TRANSITA REGOLARMENTE SULL’INTERO ANELLO ALTRE CODE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA DIREZIONE Roma ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO SI TRANSITA CON DIFFICOLTA’ ANCHE ...
Traffico Roma del 28-03-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 11:20 MARIA BARBARA TAORMINA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN CITTA’ DUE GLI INCIDENTI CHE PROVOCANO CODE, IL PRIMO SU VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI ROCCA CENCIA ED UN ALTRO IN VIA CAVOUR IN PROSSIMITA’ DI VIA SEI SERPENTI INCOLONNAMENTI LUNGO IN VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A ...
Traffico Roma del 28-03-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 11:20 MARIA BARBARA TAORMINA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN CITTA’ DUE GLI INCIDENTI CHE PROVOCANO CODE, IL PRIMO SU VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI ROCCA CENCIA ED UN ALTRO IN VIA CAVOUR IN PROSSIMITA’ DI VIA SEI SERPENTI INCOLONNAMENTI LUNGO IN VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A ...
Traffico Roma del 28-03-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 11:20 MARIA BARBARA TAORMINA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN CITTA’ DUE GLI INCIDENTI CHE PROVOCANO CODE, IL PRIMO SU VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI ROCCA CENCIA ED UN ALTRO IN VIA CAVOUR IN PROSSIMITA’ DI VIA SEI SERPENTI INCOLONNAMENTI LUNGO IN VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A ...
Traffico Roma del 28-03-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 11:20 MARIA BARBARA TAORMINA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN CITTA’ DUE GLI INCIDENTI CHE PROVOCANO CODE, IL PRIMO SU VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI ROCCA CENCIA ED UN ALTRO IN VIA CAVOUR IN PROSSIMITA’ DI VIA SEI SERPENTI INCOLONNAMENTI LUNGO IN VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A ...
Traffico Roma del 28-03-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 9.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE; PER LE CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE CI SONO ANCORA INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA CASILINA AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA IN DIREZIONE TIBURTINA. PER Traffico INTENSO – IN CARREGGIATA INTERNA – CODE A TRATTI TRA LE ...
Traffico Roma del 28-03-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 9.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE; PER LE CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE CI SONO ANCORA INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA CASILINA AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA IN DIREZIONE TIBURTINA. PER Traffico INTENSO – IN CARREGGIATA INTERNA – CODE A TRATTI TRA LE ...
Traffico Roma del 28-03-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 9.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO NEL QUADRANTE NORD ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO L’AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO, SULLA FLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO SINO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO; CODE ANCHE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI. INCOLONNAMENTI E RITARDI PER IL TRASPORTO ...
Traffico Roma del 28-03-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 8.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO NON MOLTE LE NOVITÀ. NEL QUADRANTE NORD ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO L’AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO, SULLA FLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO SINO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO – A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SAXA RUBRA; CODE ANCHE SULLA ...
Traffico Roma del 28-03-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 8.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO NON MOLTE LE NOVITÀ. NEL QUADRANTE NORD ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO L’AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO, SULLA FLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO SINO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO – A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SAXA RUBRA; CODE ANCHE SULLA ...
Traffico Roma del 28-03-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 8.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO NON MOLTE LE NOVITÀ. NEL QUADRANTE NORD ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO L’AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO, SULLA FLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO SINO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO – A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SAXA RUBRA; CODE ANCHE SULLA ...
Traffico Roma del 28-03-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 7.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO RALLENTAMENTI E CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ. CI SONO CODE IN PARTICOLARE LUNGO L’AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO, SULLA FLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO SINO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO, SULLA SALARIA DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI ...
Traffico Roma del 28-03-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 7.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO RALLENTAMENTI E CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ. CI SONO CODE IN PARTICOLARE LUNGO L’AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO, SULLA FLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO SINO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO, SULLA SALARIA DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI ...
Traffico Roma del 28-03-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD LE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANG.EST. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DEL GRA A ...