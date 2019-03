Traffico Roma del 28-03-2019 ore 15 | 30

romadailynews

(Di giovedì 28 marzo 2019) VIABILITÀDI GIOVEDÌ 28 MARZOORE 15:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI SI ALLUNGANO LE CODE PROVOCATE DA UN INCIDENTE SULLA VIA PONTINA DIREZIONEALL’ALTEZZA DI CASTELNO ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA POCO DOPO LO SVINCOLO PER LA VIA APPIA , SI STANNO FORMANDO RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO PERLA CRISTOFORO COLOMBO ANCHE CHI SI TROVA SULLA VIA APPIA PROVENENDO DA CIAMPINO TROVA DIFFICOLTA’AD IMMETTERSI SULLA CARREGGIATA ESTERNE DEL RACCORDO SULLA TANGENZIALE, CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII F INO ALLO SVINCOLO DI CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI: SI TRATTA DI LAVORI CHE COMPORTANO LA CHIUSURA DELLA RAMPA CHE CONDUCE SU CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. IN ZONA PRATI UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN ...

