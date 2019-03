Traffico Roma del 28-03-2019 ore 12 | 30

romadailynews

(Di giovedì 28 marzo 2019) VIABILITÀDI GIOVEDÌ 28 MARZOORE 11:20 MARIA BARBARA TAORMINA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI IN CITTA’ DUE GLI INCIDENTI CHE PROVOCANO CODE, IL PRIMO SU VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI ROCCA CENCIA ED UN ALTRO IN VIA CAVOUR IN PROSSIMITA’ DI VIA SEI SERPENTI INCOLONNAMENTI LUNGO IN VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO ALLO SVINCOLO DI CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI: SI TRATTA DI LAVORI CHE COMPORTANO LA CHIUSURA DELLA RAMPA CHE CONDUCE SU CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. FINO LE 12,30 E’ PREVISTA UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA VIDONI SOTTO IL PALAZZO DEL MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, POSSIBILI RIPERCUSSIONI ALSU CORSO VITTORIO EMANUELE II DA OGGI A SABATO 30, DALLE 8 ALLE 19 SARA’ ...

